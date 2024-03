Festa di primavera a Madonna Alta, un pomeriggio di attività comunitarie, cultura e accoglienza

La primavera porta con sé un’esplosione di vita e colori, e per celebrare questa stagione di rinnovamento, il Centro per le famiglie di via Diaz a Madonna Alta si veste a festa.

Sabato 23 marzo, dalle 15.30 in poi, per grandi e piccini c’è la festa di primavera, un evento ricco di attività e sorprese. I bambini avranno l’opportunità di immergersi in laboratori creativi ed educativi, dal giardinaggio con "piante madre, piante figlie" a sessioni di lettura e arte con "semplicemente io Fantasia", fino alla dolce arte della pasticceria con "piccoli pasticceri".

Un momento speciale sarà sancito dalla consegna delle valigette di benvenuto alle famiglie con neonati degli anni 2022-2023-2024, un gesto simbolico che sottolinea l’importanza della comunità e dell’accoglienza.

Tra gli ospiti, Edi Cicchi, assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia, Lucia Sada, referente Afas, Stefanie Rempp dell’associazione culturale pediatri, Rosalba Cappelletti responsabile donne Coldiretti Umbria.