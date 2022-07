Egea, tra etichetta e store trent'anni nel segno della musica italiana nel mondo

Trent’anni di storia e una riapertura. L’Egea Store di via Ritorta risolleva la saracinesca in occasione di Umbria Jazz 2022. Lo storico negozio di musica, casa madre di Egea Records, oggi una factory internazionale, nasce nel 1991 sotto il marchio Quadrivium che ben presto diventa una fabbrica musicale internazionale con quei Racconti Mediterranei di Enrico Pieranunzi che hanno fatto scuola. Da allora si sono succedute in trenta anni oltre 150 produzioni musicali tutte di altissimo livello. Sarà presente Antonio Miscenà (fondatore dell’etichetta), oggi uomo dei due mondi, visto che, buona parte della sua vita la passa in Colombia e nel resto del Centroamerica, dove dirige il Festival di musica di Cartagena ed ha creato una rete di rapporti internazionali. A seguito della sua intensa attività in ambito culturale lo maggio è stato insignito dallo stato colombiano della cittadinanza onoraria. Proprio in questi giorni ha portato in tour in Italia, con lucida visione, la prestigiosa Orquesta Juvenil de Camara de Bogotà diretta da Federico Hoyos e accompagnata da David Garcia, direttore generale dell’Ofb (che raggruppa le 11 Orchestre Filarmoniche di Bogotà).

Lo storico negozio di via Ritorta 5 nel centro di Perugia, ospitato in una splendida torre medioevale del 1200 è nato per rendere visibile l’esperienza produttiva e il marchio Quadrivium, focalizzato originariamente sulla musica classica ed antica, con la nascita di Egea si orienta verso il jazz e la musica di confine, diventando un crocevia e punto di raccolta della musica del mondo. Dopo il fermo del 2014, riapre oggi con una serie di appuntamenti e di tre incontri pensati per la riapertura dell’Egea Store di Perugia ma anche per coinvolgere appassionati, addetti ai lavori, musicisti ed artisti nell’ottica di incontrare, spiegare, divulgare mondi e sapienza, strategie nuove e avveniristiche utopie del sogno in musica.

Saranno tre gli appuntamenti in programma dal 15 al 17 luglio.

Si inizia il 15 luglio alle 19 con un pensiero concreto ai più piccoli con la presentazione di Egea Small, la collana di dischi per bambini e sulla didattica per l’infanzia, diretta da Francesca Rossi, che presenta le ultime novità. Un incontro unico e straordinario su come il suono, il ritmo, l’estensione vocale nelle canzoni per bambini vengono trattate, adattate ad altri mezzi espressivi. L’ideazione di operine musicali che spaziano nei generi e tra i generi con orchestrazioni sonore che vedono l’impianto di tavolozze timbriche originali e innovative

Si prosegue il 16 luglio sempre alle 19 con Gabriele Mirabassi. Un incontro multifocale per ripercorrere le tappe del suo percorso con Egea Records che lo ha visto partecipe sin dal primo titolo di catalogo pubblicato dall’etichetta, fino ad arrivare all’ultima “impresa” al tempo dei social in cui ha compilato la playlist Jazz Italia di Spotify del mese di giugno 2022: per poi navigare i duetti in musica dove il dialogo tra strumenti alterna atmosfere di sapore popolare ad altre colte e raggiunge vette di puro lirismo. Come spesso succede in tante produzioni Egea.

Un appuntamento che verrà anticipato da un incontro la mattina alle 11 presso la Feltrinelli di Ccorso Vannucci a Perugia dove Mirabassi e Simone Zanchini parleranno de Il Gatto e la Volpe, il loro primo lavoro discografico insieme per Egea Records che sarà successivamente presentato anche dal vivo nel concerto che i due terranno alle 15.30 per Jazz goes to the Museum nella Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria in Corso Vannucci 19. Due appuntamenti, questi ultimi, che rientrano entrambi nel calendario ufficiali di Umbria Jazz.

Il terzo incontro è previsto domenica 17 luglio alle 11 con la presenza di Massimo Morganti, arrangiatore e direttore d’orchestra, che presenterà Momenti ovvero L’arte di orchestrare i classici. Inciso con la Colors Jazz Orchestra. Morganti ha realizzato lavori di arrangiamento di repertori classici ed e? impegnato in attività didattiche che hanno come oggetto la pratica strumentale, la musica d’insieme e l’arrangiamento.

Negli incontri saranno anche sempre presenti Antonio Miscenà (l’inventore del suono Egea e fondatore dell’etichetta) e Claudio Carboni (musicista e general manager di Egea Records) per un ulteriore panel di confronto e approfondimento sulle tematiche proposte e sul mondo Egea intervenendo, raccontando, colorando di preziose note di produzione gli incontri.

Senza dimenticare l’ultimo nato della scuderia Egea, il lavoro di Cristina Zavallloni & Clara Ensemble, dal titolo Parlami di Me (Le canzoni di Nino Rota), entrato nella cinquina finale del Premio Tenco 2022 per la categoria Interprete. Non una rilettura di celebri musiche ma un vero e proprio viaggio nella canzone, nei testi che per molte di queste musiche sono stati scritti.