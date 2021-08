Perugia Art Festival al debutto, festa in centro storico: il programma

E’ pronta a partire la prima edizione del Perugia Art Festival, che si terrà nel centro storico del capoluogo dal 7 al 10 agosto. Un evento organizzato dalla Confraternita del Sopramuro, in collaborazione con altre associazioni del centro storico e il patrocinio delle istituzioni locali.

IL PROGRAMMA – Tra i principali eventi in programma si terranno la seconda edizione dell’estemporanea di pittura “Città di Perugia” che quest’anno sarà dedicata a Giuseppe Fioroni, caro amico della Confraternita del Sopramuro e figlio illustre della città, che si terrà il 7 e 8 agosto; quindi esibizioni di Street Art e Madonnari (sabato 7 agosto in piazza IV Novembre). Si terranno a Perugia l’Anteprima dei Vinarelli, appuntamento ormai noto e caratteristico di Torgiano, lunedì 9 agosto alle 17,30, la Piazza delle ceramiche in piazza Matteotti, e, ancora, I grani antichi di Bettona in piazza Italia. Un salto nel passato con 1416 “La via del Medioevo” in via Volte della Pace, tutti i giorni alle 16,00.

L’arte pittorica vedrà in tutto il centro storico mostre personali di artisti quali Lorenzo Fonda (Chiostro di San Lorenzo, dal 7 al 30 agosto), Fausto Minestrini, Paolo Ballerani (ex Borsa Merci, via Mazzini 4/11 agosto), Virina (Chiesa del Collandone, Corso Vannucci, 4-14 agosto), Mauro Versiglioni (Corso Vannucci, 1/15 agosto), Ferruccio Ramadori (Chiesa della Misericordia, 29 luglio-13 agosto), Pablo Ramirez Arnol (Loggia dei Lanari, 7/10 agosto), Massimo Riccò e la mostra in ricordo di un altro amico della Confraternita, Raffaele Tarpani.

Il calendario di appuntamenti prevede anche Percorsi di poesia, con la collaborazione del gruppo letterario “WOMEN @ WORK”, spettacoli di musica dai balconi, dai vicoletti e dalle scalinate del centro storico. Quindi, spettacoli teatrali: il 10 agosto alle 19,30 Mariangela d’Abbraccio sarà protagonista di “Dante, Borges e il Tango di Piazzolla”, il 9 agosto alle 20 Maria Anna Stella animerà il chiostro di San Lorenzo con lo spettacolo “Terrae motus/motus animae”, ed ancora i tanti spettacoli itineranti a cura del Teatro Stabile dell’Umbria. Infine, Gabriella Compagnone con i suoi “Disegni sulla sabbia” e l’accompagnamento musicale di Antonio Ballarano Live Band sarà protagonista della serata di lunedì 9 agosto a partire dalle 22, in piazza IV Novembre. Non mancheranno i percorsi guidati nella città in collaborazione con le Guide Umbre e altre associazioni della città.

In collaborazione con il Moto Club dell’Umbria, il tradizionale Rally dell’Umbria 2021 entra a far parte del Perugia Art Festival, partendo da piazza Matteotti sabato 7 agosto alle 8,00. Non mancherà la presenza attiva e di sensibilizzazione dell’associazione Avanti Tutta ad animare con proprie iniziative i giorni del festival. Non mancheranno musica e danza ad animare i pomeriggi e le sere in centro, con esibizioni davvero per tutti i gusti. Un calendario ricchissimo, dunque, che si concluderà, martedì 10 agosto, con la Cena in piazza, grazie alla collaborazione dei ristoranti del centro storico, che si terrà ai giardini Carducci per festeggiare la notte di San Lorenzo.