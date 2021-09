Parco Chico Mendez. Accademia del Dónca. Conclusa la serie di spettacoli itineranti nei quartieri. Dopo l’apertura delle celebrazioni dantesche in Sala dei Notari, con l’Inferno tradotto in perugino- magionese da Ennio Cricco, San Matteo degli Armeni per il XX Giugno cittadino, Borgo S. Antonio, Collestrada, Pila, Montebello, Santa Lucia. Una mini tournée nei parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione, voluta dal Comune di Perugia, nella persona dell’assessore alla Cultura Leonardo Varasano e convintamente assecondata dall’Accademia del dialetto perugino. La proposta di “pillole dantesche” nel 700.mo anniversario dalla morte del Ghibellin Fuggiasco. Coniugata con pagine di autori perugini di ieri e di oggi.

Fra essi, al Chico Mendez, la lettura di scritti del peruginissimo Mario Ceccucci, un concentrato di cultura e simpatia. Poi gli immancabili Claudio Spinelli, Nello Cicuti, Gian Paolo Migliarini, Giampiero Mirabassi. Ma anche il perugino di fuori le mura e dei Ponti, come quello di Pier Paolo Vicarelli (Ponte Felcino), Umberto Alunni Breccolenti (Pontevalleceppi), Tosello Silvestri (Fratticiola Selvatica). O anche autori una tantum come Aladino Volpi (che ha tradotto “L’Ucelletto” di Trilussa) o Marcello Coli.

Insomma: un’ampia panoramica linguistica e antropologica che abbraccia tutte le varianti della lingua perugina, raccontandone l’humus e gli umori, i saperi e i sapori. Sul palcoscenico gli attori Fabiola Marchesi, Leandro Corbucci e Gianfranco Zampetti, coordinati dal fondatore dell’Accademia Sandro Allegrini. Caldissima accoglienza di un pubblico festante che ha auspicato una più frequente riproposizione di spettacoli che esaltino la peruginità.