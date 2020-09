L'omicidio di Meredith Kercher sul web, tra illogicità e irragionevolezza

"Il cao Meredith: tra illogicità e irragionevolezza" è il tema del webinar organizzato da Elsa Perugia, associazione che si impegna a fornire servizi ed opportunità a studenti e neo laureati in materie giuridiche.

L'appuntamento è per giovedì 8 ottobre, alle ore 18, in diretta Facebook a questo indirizzo per analizzare un caso mediatico, che ha fatto conoscere Perugia in tutto il mondo e che, ancora oggi, dopo gradi e gradi di processo, porta con sé tanti dubbi.

Saranno analizzati da più punti di vista, accademico, giuridico e scientifico, i profili di illogicità, irragionevolezza ed incoerenza di vari passaggi, sia nel corso delle indagini preliminari che in fase processuale.

I relatori saranno Simona Carlotta Sagnotti, esperta del caso e docente di Logica ed Argomentazione presso l’Università degli Studi di Perugia; Giuliano Mignini, sostituto procuratore all'epoca dei fatti; Francesca Torricelli, già direttrice del servizio di diagnostica genetica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi.