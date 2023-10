Gift Card e medaglie ai più bravi: per la prima volta in Umbria l'O.C.R. Supersprint

Domenica 8 ottobre dalle 15.00, ospite per la prima volta in Umbria O.C.R. Supersprint, il fenomeno sportivo del momento che consiste in una corsa ad ostacoli lungo un percorso di massimo 100 mt che ogni concorrente dovrà percorrere nel minor tempo possibile.

Collestrada Olimpics

Con questa speciale occasione, il Centro Commerciale Collestrada chiude col botto il mese dedicato allo sport, “Collestrada Olimpics”. Precursore di novità per tradizione, Collestrada ha deciso di dare spazio ad uno sport emergente di grande interesse, il cui format, quello della Supersprint, entrerà al posto dell’equitazione, come quinta disciplina del Penthtlon Moderno a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Il format Supersprint

Un appuntamento memorabile ed inedito in Umbria, l’O.C.R. (Obstacle Course Race) nasce come allenamento militare delle forze armate USA, per poi diventare disciplina atletica praticata a livello sia agonistico che amatoriale. Il format Supersprint, viene definito così proprio perché prevede un percorso breve ma intenso, composto da 10 ostacoli semplici ma di rapida esecuzione, avendo a disposizione massimo due tentativi (round). Un percorso che mette in risalto le capacità di agilità, velocità e creatività di ogni atleta.

Con il patrocinio della F.I.O.C.R., la gara sarà tappa ufficiale del Campionato Italiano O.C.R., e darà la possibilità agli atleti più bravi di ricevere in regalo Gift Card spendibili all’interno del Centro Commerciale, oltre ad originali medaglie realizzate ad hoc per l’evento.

La gara è stata realizzata in collaborazione con l’ASD Molon Labe di Foligno, associazione sportiva che nasce nel 2019 e che ad oggi conta circa 200 atleti (dai 9 anni ai 60+), iscritti nelle varie discipline tra cui Spartan Race, Trail Running e Nordic Walking, nonché esperti nella disciplina O.C.R. nella quale hanno formato atleti che sono arrivati a vincere podi europei, e ad avere partecipazioni ai Mondiali.

Informazioni generali

Collestrada O.C.R. Supersprint avrà luogo nella piazza esterna del Centro Commerciale Collestrada. La partecipazione è aperta ad atleti professionisti, ma anche a chiunque voglia approcciarsi per la prima volta a questa disciplina tanto affascinante quanto impegnativa. Sarà possibile iscriversi sul sito www.collestrada.it, e partecipare alla gara pagando una quota d’iscrizione simbolica, che verrà interamente devoluta all’Associazione A.S.D. Viva, attiva nello sport per i diversamente abili.

Un evento sportivo di grande portata dove lo sport non sarà solo luogo di competizione e condivisione, ma anche il mezzo grazie al quale poter vivere esperienze uniche e dare un contributo concreto a tutti coloro che hanno qualche difficoltà in più nello sport.

Si conclude così domenica 8 ottobre il grande evento sportivo organizzato dal Centro Commerciale Collestrada, “Collestrada Olympics”, che ha coinvolto attivamente palestre ed associazioni sportive del territorio. Sul palcoscenico di Collestrada si sono susseguite le esibizioni di fitness, wellness, pugilato, arti marziali e domenica 8 ottobre sarà la volta dell’inedito Collestrada O.C.R. Supersprint dove il cliente sarà protagonista.