Neri Marcorè a teatro per festeggiare i 30 anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia compie oggi 30 anni. Era il 22 maggio 1992 quando, in applicazione della Legge Amato 1990, nacque la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, soggetto non profit, privato e autonomo volto a sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio in seguito alla separazione tra l’attività creditizia, rimasta in capo alla Cassa di Risparmio di Perugia, e quella filantropica.

In questi 30 anni tanto è stato fatto, percorrendo un cammino che pur restando fermamente ancorato alle radici ha portato la Fondazione a cambiare pelle, ad attuare un rinnovamento costante del proprio modello operativo che l’ha trasformata da semplice “selezionatore” di richieste di contributo a “ideatore e realizzatore” di programmi.

Oggi più che mai, in un momento storico di profondi cambiamenti che richiede di saper guardare al futuro insieme, parole chiave come “ascolto” del territorio, “co-progettazione”, “sinergia”, “rete”, “valutazione d’impatto” sono entrate a far parte del Dna di una Fondazione che, sempre guardando all’innovazione e alla flessibilità, si è dotata di strumenti e metodi attraverso i quali ha stanziato a sostegno del territorio e della comunità oltre 300 milioni di euro, realizzando progetti nel campo dell’Arte e Cultura, dell’Ambiente, della Ricerca Scientifica, del Sociale e dello Sviluppo Economico. E lo ha fatto come corpo intermedio della società che sempre più si propone di attivare dinamiche costruttive tra profit, non profit e pubbliche istituzioni, mettendo a disposizione risorse, ma anche competenze e formazione.

Per celebrare il traguardo importante dei 30 anni e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’intenso lavoro a favore della sua comunità in questi tre decenni, la Fondazione intende donare alla sua comunità un evento-spettacolo che si terrà lunedì 30 maggio a partire dalle 20.30 al Teatro Morlacchi di Perugia: “Il Futuro dentro una storia”,

La serata si aprirà con un dialogo tra la Presidente della Fondazione Cristina Colaiacovo e il Presidente di Acri Francesco Profumo coordinato dalla giornalista Rai Maria Concetta Mattei, uno scambio di riflessioni che a partire dal passato si aprirà sugli scenari e sulle sfide che le Fondazioni dovranno affrontare insieme a Istituzioni locali, Terzo settore, imprese e cittadini. Al termine il palcoscenico si animerà con la presenza di Neri Marcorè e della sua band. Accompagnato dal suo gruppo di musicisti l’attore, comico e imitatore in veste di cantante proporrà al pubblico “Le mie canzoni altrui”, uno straordinario e avvincente concerto-racconto che propone un excursus sulla musica italiana, con particolare riferimento a quella degli ultimi trent’anni.

Sarà, questo, il primo evento di un ricco programma dedicato al trentennale -prossimo appuntamento a giugno con un concerto di Uto Ughi - che si concluderà alla fine del 2022.