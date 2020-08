Musica, street food e fiere nel week-end di Città di Castello

Fiere e finger food animano il fine settimana di Città di Castello arricchendo le serate umbre tra cibo tipico italiano e tanta musica. Da giovedì 20 agosto a domenica 23 agosto “Estate in città” si rinnova nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid offrendo le fiere delle merci di San Bartolomeo, che partiranno dal 21 agosto in Piazza Gabriotti e Parco A. Langer, e accompagnandole in Piazza Matteotti, con il cibo da strada del Finger Food Festival su 4 ruote, l'unico ammesso alla tappa tifernate per tutto il week-end. Il programma prevede per giovedì e venerdì l'apertura dalle 18 alle 24, mentre per le giornate di sabato e domenica l'apertura è anticipata alle 12. La musica live vede come protagonisti del venerdì sera i Bonacrianza (storica band di Città di Castello da 20 anni guidata da Jacopo Falchi, leader della band ) con musica Rock, Ska, Punk adolescenziale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La serata di sabato sarà invece arricchita dai i The Bastard Sons Of Dioniso (secondo posto ad X Factor) con la special guest Caterina Cropelli, il cui concerto sarà aperto dai i masada BLU. Il week-end di festival verrà poi chiuso domenica sera dalla musica con Ska, Punk, Rocksteady ed Early Reggae di Maleducazione alcolica. L ’Assessorato al Turismo e al Commercio si raccomandano e si appellano al senso di responsabilità dei partecipati affinché tutti ripettino il distanziamento sociale e l'utilizzo delle mascherine in nome della salvaguardia della salute propria e degli altri.