"La Medicea" fa tappa a Perugia in una versione ridotta causa Covid

Un’edizione diversa, ridotta, ma comunque molto affascinante de ‘La Medicea’, storica cicloturistica con bici e abbigliamento d’epoca, ha fatto tappa nella città di Perugia. Dal 2 al 4 ottobre gli appassionati delle due ruote classiche sono partiti da Carmignano, comune in Provincia di Prato con l’obiettivo di raggiungere Assisi, proprio in occasione della festa di San Francesco, patrono d’Italia. Il gruppo composto da sei ciclisti, con al seguito un mezzo tecnico, ha dapprima raggiunto Greve in Chianti (2 ottobre), per poi trasferirsi sabato 3 ottobre nel comune umbro di Castiglione del Lago. Domenica 4 ottobre la comitiva ha fatto tappa a Perugia ed è stata accolta in Piazza IV Novembre dall’Assessore allo Sport Clara Pastorelli, che ha speso parole di ringraziamento per la visita cittadina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Forti dell’esperienza maturata in questi anni al fianco di un’altra cicloturistica d’epoca, come ‘Francesco nei sentieri’ - ha affermato l'assessore - ci sentiamo sempre più vicini ad iniziative del genere che mantengono alte le tradizioni sportive del nostro paese e restano momenti importanti di aggregazione”.