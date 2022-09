Un libro al mese per parlare dei temi dell'inclusione e dei diritti

Inizia domani, venerdì 30 settembre 2022 la nuova rassegna letteraria di Omphalos LGBTI, un’occasione per parlare di identità di genere, orientamento sessuale, omofobia, lotta al bullismo, omogenitorialità e molto altro, negli spazi messi a disposizione da alcune librerie di Perugia.

Un libro al mese, da settembre ad aprile, ogni volta presentato dall’autore o dall’autrice che dialoga con un rappresentante del Gruppo Cultura di Omphalos.

Omphalos sceglie di portare i propri temi all’esterno della sede dell’associazione, per raggiungere anche persone che non fanno parte della comunità LGBTIQA+, per raggiungere chi ha dei pregiudizi, per smontarli ed andare oltre.

Il primo appuntamento sarà con Emiliano Reali, autore di “Bambi. Storia di una metamorfosi”, (Avagliano Editore): una storia di transizione che passa attraverso vari personaggi descritti con cura per accompagnare il lettore dalla crisalide al volo della farfalla.

Roberto Mauri di Omphalos converserà con l’autore e con il pubblico presso la libreria POPUP, venerdì 30 settembre, ore 18.30.