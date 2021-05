Le cantine dell’Umbria riaprono le porte: arriva "Vigneti Aperti, le stagioni del Vino"

Non ci sarà Cantine Aperte in Umbria, almeno non nella versione tradizionale che conosciamo tutti, nell’ultimo fine settimana di maggio, ma il Movimento Turismo del Vino regionale propone un nuovo evento

Le cantine dell’Umbria riaprono le porte ai turisti. Non ci sarà Cantine Aperte in Umbria, almeno non nella versione tradizionale che conosciamo tutti, nell’ultimo fine settimana di maggio, ma il Movimento Turismo del Vino regionale propone un nuovo evento, all’aperto, dal titolo “Vigneti Aperti, le stagioni del Vino”. Un evento diffuso, capace di adattarsi alle situazioni a cui ci ha abituati l’emergenza sanitaria, che si spalmerà nei vari fine settimana dalla primavera all’autunno. Ogni fine settimana, le cantine aderenti proporranno visite e degustazioni, pranzi, passeggiate, animazioni all’aperto ed esclusivamente su prenotazione, per offrire di nuovo l’opportunità di trascorrere un fine settimana all’aria aperta, nella natura e con tutto il gusto della tradizione umbra.

“Potremmo definire Vigneti Aperti un evento fluido – ha spiegato Filippo Antonelli, presidente MTV Umbria – organizzato con la voglia e la speranza di tornare a vivere le cantine in presenza, nei prossimi mesi, ma con la flessibilità che ci impone la situazione che stiamo vivendo. La sicurezza dei visitatori e del personale delle cantine, del resto, così come il rispetto delle disposizioni anti contagio, sono prioritarie.”

“D’altro canto -ha proseguito Antonelli- il Movimento Turismo del Vino è leader nel settore dell’enoturismo, con anni di esperienza nell’organizzazione di eventi e nella qualità dell’accoglienza, con uno staff ben rodato sia a livello nazionale che delle singole regioni, che -adesso più che mai- si caratterizza per una rinnovata unità d’intenti e con una professionalità delle nostre cantine nel campo dell’ospitalità che è garanzia di sicurezza. Già si registrano prenotazioni, anche dall’estero -ha aggiunto- quindi, auspichiamo che la situazione possa migliorare per tornare a godere di ciò che le nostre cantine e i nostri territori hanno da offrire dopo un anno così difficile per tutti.”

A questo proposito, l’associazione non nasconde la propria soddisfazione per il completamento, arrivato di recente, del quadro normativo per lo svolgimento dell’attività enoturistica nel territorio regionale, con l’approvazione, da parte della Regione dell’Umbria delle ultime disposizioni previste dalla legge nazionale sull’enoturismo.

Le cantine che partecipano a Vigneti Aperti il prossimo fine settimana del 15 e 16 maggio sono :

Antonelli San Marco

Loc. San Marco, 60 - Montefalco

Tel. 0742/379158

www.antonellisanmarco.it ; info@antonellisanmarco.it

La cantina è aperta tutti i sabati e le domeniche di maggio e giugno dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. Il sabato sono previste visite guidate in quattro momenti della giornata, alle 10,30 e alle 12,00, alle 15,30 e alle 17,00 con degustazione finale. Sabato 5 giugno previsto um aperitivo in terrazza per l’uscita del Trebbiano spoletino 2020, mentre sabato 12 giugno, una rilassante passeggiata tra i vigneti, il bosco e l’azienda agraria, a cui segue un pranzo all’aperto, per recuperare le calorie spese nella passeggiata.

Tutte le iniziative sono su prenotazione.

Di Filippo

Voc. Conversino, 153 - Cannara

Tel. 0742/731242 - 389/8728282 (anche Whatsapp)

www.vinidifilippo.com ; info@vinidifilippo.com

Apertura sia il sabato che la domenica, dalle 10,30 alle 19,30 con Picnic in vigna a base di vini e tagliere di prodotti tipici locali e passeggiata a cavallo “Trottando tra le vigne”. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 maggio.

Con la stessa formula, la cantina resterà aperta tutti i fine settimana di maggio e giugno, con prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente.

Cantina Goretti

Via del Pino, 4 - Pila (Perugia)

Tel. 075/607313

www.vinigoretti.com ; goretti@vinigoretti.com

La cantina resterà aperta tutti i fine settimana di maggio e giugno dalle 11 alle 17 per visite e degustazioni, dalle 11 alle 17. Esclusivamente su prenotazione.

Fattoria Colleallodole

Via Colleallodole, 3 - Bevagna

Tel. 0742/361897 - 335/8342207

www.fattoriacolleallodole.com - info@fattoriacolleallodole.com

La cantina resterà aperta domenica 23 maggio pomeriggio dalle 15 alle 19, quindi sabato 29 e domenica 30 maggio dalle 10 alle 20 per visite e degustazioni. Su prenotazione.

Colle del Magghio

Via Madonna delle Grazie, 19 - Bevagna

Tel. 347/1654252

www.agricolacolledelmagghio.it ; info@agricolacolledelmagghio.it

Degustazioni in cantina all’Agricola Colle del Magghio sia sabato 15 che domenica 16 dalle 18. Si replica sabato 22 maggio, sabato 29 e domenica 30 maggio e i primi due fine settimana di giugno . Su prenotazione.

La fonte di Bevagna

Via le case, 11 - Bevagna

Tel. 393/0222229 - 340/2560402

www.lafontedibevagna.it - info@lafontedibevagna.it

Apertura tutti i fine settimana di maggio e giugno per aperitivo e pranzo all’aperto (orario 12-15) e per aperitivo serale (a partire dalle 18). Solo su prenotazione.

La Veneranda

Loc. Montepennino - Montefalco

Tel. 0742/951630

www.laveneranda.com - info@laveneranda.com

La cantina sarà aperta tutti i fine settimana di maggio e di giugno dalle 9 alle 19 per visite e degustazioni di vino in abbinamento ai prodotti tipici locali. Esclusivamente su prenotazione.

Lungarotti (Torgiano e Montefalco)

Viale Giorgio Lungarotti - Torgiano

Tel. 075/9886649 - 0742/378868

www.lungarotti.it

Anche Lungarotti partecipa a Vigneti Aperti 2021. Per tutti i weekend di maggio , le Tenute di Torgiano e Montefalco aspettano gli appassionati per vivere un’esperienza unica tra vigneti e cantina e trascorrere una giornata all’aria aperta in tutta sicurezza (solo ed esclusivamente su prenotazione entro le 24h precedenti via mail o telefonicamente).

A Torgiano previste visite e degustazioni guidate su prenotazione, pranzi presso il Bistrot della Cantina e light lunch all’Osteria del Museo. Museo del Vino e il Museo dell’Olivo e dell’Olio aperti per visite sempre su prenotazione.

A Montefalco, visite e degustazioni guidate su prenotazione. Sabato 22 maggio trekking in vigna con guida, sempre su prenotazione.

Prenotazione obbligatoria entro le 24h precedenti a:

Torgiano enoteca@lungarotti.it 075.9886649 - osteriadelmuseo@lungarotti.it - prenotazionimusei@lungarotti.it

Montefalco montefalco@lungarotti.it 0742.378868

Madonna del Latte

Loc. Sugano, 11 - Orvieto

www.madonnadellatte.it ; info@madonnadellatte.it

La cantina resterà aperta per visite e degustazioni tutti i fine settimana di maggio e giugno . Prenotazione al 335/6490956 (anche whatsapp)

Saio Assisi

Via Campiglione, 94/A - Assisi

Tel. 335/8374784 - 338 2304328

www.saioassisi.it ; info@saioassisi.it

Apertura nei fine settimana di maggio e giugno dalle 10 alle 18,30 con proposte divertenti e di gusto. Nei fine settimana di maggio, infatti, sono previsti divertenti corsi per Apprendisti vignaioli, per scoprire tutti i segreti, gli aromi e i profumi del vino, guidati dalla Famiglia Mencarelli in un’esperienza “sul campo” per poi deliziarsi con il Pic Nic in Vigna Deluxe, degustazione delle migliori produzioni artigianali del territorio abbinate ai vini Saio Assisi.

Anche i più piccoli saranno i benvenuti in cantina, per trascorrere una giornata all’aria aperta, in compagnia di Bea e tea le 2 caprette, mascotte della cantina.

A giugno, invece, visto che inizia il periodo della potatura delle viti, tutti in vigneto per vedere da vicino come si effettua, peer terminare poi con degustazione di vini e Più Nic con vista.

Tutti i dettagli sul sito www.saioassisi.it . Per prenotazioni info@saioassisi.it oppure 335/8374784 - 338/2304328

Scacciadiavoli

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco

Tel. 0742/371210

www.scacciadiavoli.it ; info@scacciadiavoli.it

Sabato 15 maggio la cantina sarà aperta dalle 10 alle 18.00 per visite e degustazioni, su prenotazione da effettuare entro il giorno prima.



Nel fine settimana del 22 e 23 maggio , inoltre, saranno aperte anche le seguenti cantine:

Blasi Cantine

Loc. San Benedetto via Case sparse - Umbertide

Tel. 366/1428973 - 339/8697891

www.cantineblasi.it - info@cantineblasi.it

La cantina resterà aperta, a partire dal 22 e 23 maggio, tutti i fine settimana di maggio e giugno , dalle 11 alle 20 per visite e degustazioni. Solo su prenotazione.

Azienda agraria Carlo e Marco Carini

Strada del tegolaro, Canneto - Perugia

Tel. 075/5829102 - 347/6303781 - 348/3994939

www.agrariacarini.it ; info@agrariacarini.it

Sabato 22 maggio l’azienda agraria Carini resterà aperta dalle 10 alle 13 per visite e degustazioni e il pomeriggio dalle 19 solo per degustazioni. Anche domenica 23 sarà aperta dalle 19 per degustazioni. Sarà possibile godere dello stesso programma anche per tutte le domeniche di giugno .

Fattoria di Monticello

Voc. Ponetro, 66 - Fraz. Ripalvella (San Venanzo)

Tel. 075/8749606 - 345/2550509 (anche Whatsapp)

www.fattoriadimonticello.it - cantina@fattoriadimonticello.it

Tour in vigna e cantina e degustazione guidata dei vini della cantina con abbinamento di specialità gastronomiche. Solo su prenotazione almeno 3 giorni prima, orari tour da concordare.

La cantina proporrà l’offerta anche per il weekend del 29 e 30 maggio e per tutti i fine settimana di giugno.

Cantina Neri

Loc. Bardano, 28 - Orvieto

www.neri-vini.it ; info@neri-vini.it

Tel. 0763/316196 - 398/33313844

La cantina resterà aperta per visite e degustazioni nei fine settimana del 22/23 maggio, 5/6 e 19/20 giugno dalle 10 alle 19. Su prenotazione.

Terre Margaritelli

Loc.Miralduolo - Torgiano

Tel. 075597211

www.terremargaritelli.it - info@terremargaritelli.it

Apertura nei fine settimana del 22 e 23, 29 e 30 maggio e tutti i fine settimana di giugno su prenotazione.

Terre de’ Trinci

Via Fiamenga, 57 - Foligno

Tel. 0742/320165

www.terredetrinci.com ; cantina@terredetrinci.com

Nell’ultimo weekend di maggio anche la cantina Terre de’ Trinci partecipa a Vigneti Aperti con un suggestivo Picnic in vigna che a cui sarà possibile partecipare domenica 30 maggio dalle 11,30 alle 16,30, rilassandosi all’aria aperta tra i vigneti, gustando i prodotti del territorio in abbinamento ai vini della cantina.

Infine, nei fine settimana di Giugno Vigneti aperti si terrà anche presso le seguenti cantine:

Le Cimate

Via cecapecore, 41 - Montefalco

Tel. 0742/261771 - 349/1015327

www.leciomate.it ; info@lecimate.it

Sabato 5 giugno , la cantina Le Cimate organizza un Picnic in vigna dalle 12,30 alle 19,30 per un pranzo o un pomeriggio suggestivo, all’insegna di gusto e natura. Solo su prenotazione.

Si replica poi il 27 giugno con un’altrettanto suggestiva degustazione al tramonto dalle 16 alle 22, sempre su prenotazione.

Vitalonga

Strada Montiano, 8 - Ficulle

Tel. 331/3388408

www.vitalonga.it ; info@vitalonga.it