La giovane ristorazione umbra in gara all’Università dei Sapori

Per la prima volta all’Università dei Sapori di Perugia si svolgeranno le Selezioni Centro-Sud di EmergenteChef e EmergentePizza, lunedì 10 e martedì 11 ottobre 2022. La Premiazione avrà luogo dalle ore 18.00 in avanti presso il Dipartimento di Agricoltura dell’Università di Perugia a Borgo San Pietro nell’aula magna. Dopo la premiazione, nel chiostro adiacente, ci sarà un brindisi con i prodotti degli sponsor dell’evento. Emergente è il brand di una serie di gare promosse da Lorenza Vitali e Luigi Cremona, tra i massimi critici enogastronomici, riservate ai giovani talenti della ristorazione, che si articola attraverso i format di EmergenteChef, EmergentePizza, EmergenteSala, EmergentePastry.

Protagonisti i giovani chef della regione

La nuova ristorazione della Regione sarà protagonista. Sia nella gara con Francesco Rossetti de L’Acciuga di Perugia, Enrico Grillo di Trippini a Civitella del Lago, Gabriele Mattiacci del Frantoio di Assisi, Simone D’Alvisio di Une a Foligno, Riccardo Foglietti di Acquaforte del G.H. San Gemini; sia con le ricette di Addolarata Stifani di Officina di Perugia che preparerà Spaghetti con tinca sagrantino e pesto di foglie di vite il lunedì e Mezzemaniche rigate con cime di rapa e ragù di lepre il martedì per gli ospiti presenti alle gare; sia con l’esibizione finale di altri promettenti giovani chef umbri che offriranno agli ospiti dei piccoli assaggi a testimonianza del loro talento nella spettacolare cornice del Chiostro della Chiesa di San Pietro.

Altri sette giovani chef umbri, non in gara (nelle foto), prepararanno invece i finger food in occasione della premiazione. Questii loro nomi: Luigi Ficca del ristorante Origine a Terni, Federico Gramignani del ristorante Radice a Perugia, Andrea Impero del Borgobrufa Spa Resort a Torgiano, Vittorio Ottavi di Ottavi Mare a Bevagna, Alessio Pierini della Tenuta Borgo Santa Cecilia a Gubbio, Enrico Pistoletti del ristorante Aldìvino a Corciano e Pietro Marchi di Meunier Champagne e Pizza che presenterà focacce e dolci.

Il momento della Premiazione sarà quindi una vera e propria festa della giovane ristorazione umbra, un’occasione per conoscere da vicino questi giovani talenti.