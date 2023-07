Isola di San Lorenzo, un'estate ricca di appuntamenti religiosi, d'arte e musicali

Perugia festeggia la calata del Santo Anello e ricorda lo sposalizio della Vergine con san Giuseppe. Il reliquiario del Santo Anello è visibile fino al 28 luglio, nel Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo di Perugia dove è stato esposto in occasione della mostra dedicata al Perugino, presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, nell’anno del V centenario della morte del grande maestro umbro del Rinascimento, con il ritorno temporaneo dalla Francia a Perugia, dopo 225 anni, del dipinto dello “Sposalizio della Vergine”. È una delle opere più note del Perugino, commissionata dai Canonici della Cattedrale nel 1504, restando esposta sull’altare della cappella del “Santo Anello” fino alla requisizione napoleonica del 1798.

Dal 29 al 30 luglio il Santo Anello sarà esposto in cattedrale, alla venerazione dei fedeli, per poi essere ricollocato nell’antica cassaforte posta al di sopra dell’altare dell’omonima cappella, e nuovamente esposto il prossimo 12 settembre, festa della Madonna delle Grazie, con la sua suggestiva e tradizionale “calata” (un sistema meccanico che consente al reliquiario di essere posizionato al piano dell’altare della cappella). Questo rito, animato dai membri della Confraternita del Ss. Sacramento, di San Giuseppe e del Santo Anello, è in calendario sabato 29, alle ore 17.30, e domenica 30, al termine della messa delle ore 18.

Il Museo del Capitolo, completamente riallestito in occasione dei cento anni dalla fondazione (1923-2023), nella sera di sabato 29 luglio, promuove delle visite guidate in cattedrale (aperta di notte in via straordinaria) con la finalità di far ripercorrere al visitatore la memoria del “Santo Anello” in un avvincente racconto fatto di storia, leggenda, fede e devozione, dal suo "arrivo rocambolesco al dono sacro alla città – annunciano gli organizzatori – Le visite articolate tra Cattedrale e Museo avranno una durata di circa 45 minuti con partenze scaglionate nei seguenti orari:?19:30/ 20:15/ 21:00/ 21:45. Il punto di ritrovo è all’interno della Cattedrale". Per informazioni e prenotazioni: 075 8241011 - 3701581907, oppure scrivere a:?info@secretumbria.it, specificando l’orario di visita desiderato.

La reliquia giunse a Perugia da Chiusi nel 1473, esattamente 550 anni fa, e dal 1488 è custodito nella Cattedrale di San Lorenzo. Non è una reliquia, ma un monile in calcedonio (varietà di quarzo, pietra rara proveniente dall’oriente) diventato nei secoli “simbolo” che rinvia al fatto storico del matrimonio di Maria e Giuseppe.

L’estate a “Isola San Lorenzo”, il complesso monumentale della Cattedrale di Perugia, la cui cura e valorizzazione è affidata dal 2021 a “Genesi”, società benefit s.r.l., che dà lavoro a dodici giovani tra storici dell’arte, archeologi e guide, ha in programma diversi eventi tra fede e arte in vista della festa di san Lorenzo.

Le celebrazioni per il santo patrono si apriranno il 9 agosto, con i Primi Vespri della vigilia (9 agosto, ore 18) a cui seguirà la solenne celebrazione del 10 agosto alle ore 11 presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis con l’ordinazione, come è tradizione, di diaconi permanenti in ricordo del martire Lorenzo, il diacono per eccellenza della carità.

Il 10 agosto, il Museo organizza delle visite guidate serali alla Cattedrale per scoprirne le sue meraviglie architettoniche ed artistiche come la Madonna delle Grazie, attribuita al pittore perugino Giannicola di Paolo, tanto cara alla devozione della città, il coro ligneo realizzato nel 1491 dai maestri toscani Giuliano da Maiano e Domenico del Tasso e la Sacrestia con i monumentali affreschi del XVI secolo, di Giovanni Antonio Pandolfi. La visita terminerà con un “brindisi” sulla suggestiva e panoramica “Loggia di Braccio”, fatta costruire nel 1423. Le visite, previa prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 19:30 / 20:15 / 21:30 / 22.15.

La XV edizione del Festival Internazionale Laurenziano d’Organo precede la festa di san Lorenzo, in calendario dal 30 luglio all’8 agosto (ore 21.30, ingresso gratuito), la cui direzione artistica è affidata all’organista titolare della Cattedrale, il maestro Adriano Falcioni. Al monumentale organo “Tamburini” con 5.178 canne, costruito nel 1967, si alterneranno diversi noti organisti italiani ed europei, un evento culturale che accresce ogni anno d’interesse e non solo tra i cultori di musica d’organo.