INVIATO CITTADINO Coi Four Season la musica va… a tutto swing

Coi Four Season la musica va… a tutto swing. Grande successo della compagine perugina che propone un nuovo album.

Venerdì 10 Settembre è uscito il singolo "Ci vuole un po' di Swing" come anticipazione del nuovo lavoro di sicuro interesse.

Non è senza merito che il brano è stato selezionato dalla trasmissione "Sulle strade della musica" di Rai Isoradio, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della SIAE. Alla proposta ha fatto seguito un’intervista, ora in rotazione radiofonica.

Questo gruppo (swing-soul band) costituisce un’efficace sintesi di stile musicale modernissimo, con un repertorio raffinato dal sapore d’antan, coniugato con la verve e la classe della cantante Daniela Tenerini. Validamente supportata da David Versiglioni al piano, Roberto Cesaretti al basso, Silvano Pero alla batteria, Paolo Bartoni alla tromba. L’‘arruolamento’ di Bartoni ha comportato una più marcata colorazione jazz, essendo Paolo molto legato all’improvvisazione.

Ne abbiamo già parlato [San Savino in formula uno coi Four Season: lo swing alla Sagra del gambero (perugiatoday.it)], e li seguiamo da tempo con amicizia, ammirazione e sincero apprezzamento. [Nuovo album dei Four Season Swing Soul Quartet, successo al Cucinelli (perugiatoday.it)].

Il lavoro fa seguito all’album “Parole su parole”. Si tratta di un’ardita contaminazione tra swing e pop, non senza un pizzico d’elettronica. A riprova di come arte significhi cercare percorsi nuovi che non rinuncino al classico. All’insegna della voglia di proporsi in modo originale e accattivante.