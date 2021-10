Il weekend si tinge di rosso: alla scoperta della gamma (500) RED da Satiri Auto

Il colore è quello della passione e lo stile è sempre l’iconico della famiglia Fiat 500. La novità è che l’intera gamma, 500, 500X e 500L, si unisce al progetto (RED), rispondendo alla chiamata di dare il proprio contributo nella lotta contro le pandemie e lanciando sul mercato una special edition di vetture (RED). Queste ‘rosse’, in Umbria, saranno protagoniste del porte aperte nelle concessionarie Satiri Auto, sabato 9 e domenica 10 ottobre.

“(RED), che prende il nome dal colore dell’emergenza – ha spiegato Leonardo Apostolico, responsabile dell’area Digital e Marketing di Satiri Auto – è stata fondata da Bono Vox e Bobby Shriver nel 2006 per trasformare le aziende in un’arma nella lotta contro l’Aids. Oggi, ogni volta che si sceglie di acquistare un prodotto (RED) si attiva una donazione al Global Fund, uno dei maggiori finanziatori mondiali della salute globale, per supportare una serie di servizi di prevenzione, trattamento, consulenza, test, istruzione e assistenza alle comunità più bisognose. Aderendo a questo progetto, dunque, Fiat donerà oltre 4 milioni di dollari nel corso dei prossimi tre anni".

“Tutti i modelli della Famiglia (500) RED – ha raccontato Apostolico – avranno quindi il colore rosso come elemento distintivo e caratterizzante sia per quanto riguarda gli esterni, dalla carrozzeria ai loghi, alle calotte specchio e ai dettagli sui cerchi, sia per gli interni come la fascia plancia, i dettagli dei sovratappeti e gli esclusivi sedili realizzati utilizzando il filato ‘Seaqual®’ derivato dalla plastica recuperata dagli oceani, con la firma Fiat e il logo (500) RED sullo schienale. Ogni vettura della Famiglia (500) RED è accompagnata da un ‘welcome kit’ che comprende un dispenser per gel disinfettante e la cover chiavi dedicata. Nello stesso kit i clienti troveranno anche un’esclusiva lettera firmata da Olivier Francois e Bono Vox con la quale danno il benvenuto nella community (RED). Vi aspettiamo, dunque, per farvi conoscere tutte le caratteristiche della nuova (500) RED, completamente elettrica, e di tutto il resto della famiglia”.