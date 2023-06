Il maltempo non ha fermato la prima edizione di "I love fish"

Nonostante il brutto tempo del fine settimana appena trascorso, la prima edizione dell’evento "I love fish" è stata un successo. Con un’affluenza continua, a dimostrazione della qualità gastronomica proposta, la manifestazione ideata e organizzata da Un Lab si è conclusa in maniera positiva.

Lo spazio di Pian di Massiano di Perugia ha ospitato fino a domenica scorsa una serie di incontri, showcooking e degustazioni che hanno avuto come tema centrale il pesce di lago, fiume e mare. Non si è trattato solo di un evento culinario ma di un momento di incontro fra la comunità e le diverse aziende presenti durante le giornate dall’1 al 4 giugno.

Intorno al cibo si crea spesso un ambiente di fratellanza e con il pesce, uno dei prodotti più importanti della tradizione mediterranea, accade lo stesso. Le acque in cui vivono hanno da sempre visto la presenza di diverse popolazioni trasportate da un punto all’altro della terra e la cultura dei popoli è stata, dall’inizio dei tempi, un flusso di contaminazioni e legami. Questo lato umano è emerso prepotentemente durante l’ultima giornata della manifestazione. Tutti i presenti si sono riuniti per cantare una canzone insieme, sollecitata dai Pescatori della Cooperativa di Cesenatico che già dalla sera stessa sarebbero stati coinvolti in eventi di solidarietà per l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Luca Broncolo e Antonella Bussotti di Un Lab affermano infine: "L'accoglienza che abbiamo ricevuto e l'organizzazione generale, che pare abbia convinto tutti, ci spingono a pensare che il prossimo anno ci sarà sicuramente una seconda edizione dell'evento".