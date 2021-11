Un'idea per la vita Onlus, presentato il calendario 2022 per la raccolta fondi benefica in favore delle donne che lottano contro il cancro

Un racconto fatto di emozioni, espressioni, sorrisi e sguardi che passa attraverso la storia di dodici donne di età diverse, che credono nell’importanza della prevenzione o che hanno vinto la battaglia più grande della loro vita e che per l’occasione si sono messe in gioco per una nobile causa. Si tratta del calendario 2022 dell’associazione, presentato domenica 31 ottobre alla charity dinner organizzata da Un’idea per la vita Onlus.

La prevenzione non ha età. È questo il grido che la onlus vuole lanciare a tutte le donne. Un invito a prendersi cura di sé stesse ma anche un messaggio di speranza, per chi sta affrontando la malattia.

Il calendario fortemente voluto dalla presidente dell’associazione Laura Cartocci, che insieme a Ramona Morelli ne ha ideato il concept, è stato realizzato a settembre.

Lo shooting fotografico si è svolto presso Villa Fidelia di Spello, per gentile concessione della Provincia di Perugia che patrocina le iniziative della Onlus, unitamente al sostegno e alla vicinanza della consigliera Erika Borghesi.

Il calendario porta la firma creativa di Augusto Buzzeo, fotografo professionista delle celebri griffe umbre, che ha saputo cogliere il coraggio e la forza delle protagoniste e farne un monito. A occuparsi dello styling delle fotomodelle, la make up artist Simona Toni e la hair stylist Alba Asa. La post produzione delle foto e la grafica sono state affidate rispettivamente alla professionalità di Fabio Lupparelli e Filippo Manuali Designer, la stampa alla Legatoria Umbra che ha sostenuto il progetto.

La raccolta fondi attraverso il calendario di Un’idea per la vita è rivolta alla creazione della Banca della Parrucca. Un’iniziativa a sostegno delle donne che a seguito dei trattamenti chemioterapici, necessitano di una parrucca per riacquistare autostima e sicurezza in sé stesse e per ritornare alla socialità.

Un’idea per la vita Onlus opera da due anni nella regione Umbria. Grazie alle sue iniziative e all’attivismo dei suoi soci fondatori, è già un punto di riferimento per le donne del territorio.