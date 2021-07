INVIATO CITTADINO Grande Classica al Borgo: sotto i riflettori il duo Lazzeri-Leonardi

Leonardi e Lazzari affrontano con disinvoltura la musica del periodo barocco e il classico, non disdegnando qualificate incursioni nel moderno e nel contemporaneo

Va col turbo, e con la chitarra, la Grande Classica al Borgo. Sotto i riflettori il duo Lazzeri-Leonardi. La chiesa di S. Antonio abate ha un’acustica perfetta, tale da esaltare il suono della chitarra classica.

Sotto i riflettori: due raffinati musicisti, concertisti e didatti di lusso.

Sandro Lazzeri è uno dei più sofisticati esecutori del repertorio chitarristico internazionale.

Emiliano Leonardi, vincitore di concorsi, si dedica fruttuosamente all’attività concertistica.

Hanno formato un duo di ragguardevole levatura.

Leonardi e Lazzari affrontano con disinvoltura la musica del periodo barocco e il classico, non disdegnando qualificate incursioni nel moderno e nel contemporaneo. Riuscendo a coniugare armonicamente la musica colta con generi diversi: dal jazz al tango, alla musica popolare, specie brasiliana.

Il cursus honorum del duo è fitto di tappe concertistiche in Italia e in Europa, e perfino in Thailandia e negli Stati Uniti.

A S. Antonio – malgrado l’umidità che guastava l’accordatura – hanno offerto il meglio del meglio, con un repertorio di notevole difficoltà, dando spazio a trascrizioni che richiedevano destrezza, abilità tecnica e capacità interpretative.

Proposti Lawes e Sor, De Falla e Albeniz, Machado e Bellinati. Un solo consiglio: il duo si decida – se crede – a darsi un nome unico che consentirebbe di essere facilmente ricordato, specie nelle trasferte all’estero.

Lazzeri e Leonardi non hanno fatto rimpiangere il concerto lirico inizialmente previsto e annullato, causa motivi di forza maggiore. Inverando il detto che “non tutto il male viene per nuocere”.