Giornata mondiale dell'Acqua, la Riserva del Monte Peglia ponte con l'Africa

La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia ha celebrato la Giornata Mondiale dell'Acqua intervenendo all'Evento "L'acqua: arma geopolitica del futuro? Problematiche strategiche e di supporto umanitario” alla Scuola Lingue Estere dell'Esercito promosso dal Lions Club di Perugia.

"È molto importante l'evento sui riflessi geopolitici e strategici e sull'acqua come diritto umano fondamentale cui ho avuto l'onore di intervenire presso la Scuola Lingue Estere dell'Esercito. Occorre cooperare come non mai per la stabilità globale e la cooperazione internazionale che possa creare le condizioni di una rinnovata stabilità mondiale prima di tutto assicurando il diritto all'acqua. Quale ponte al centro dell'Umbria e quindi dell'Italia e dell'Europa verso il Mediterraneo e l'Africa la Riserva Mab Unesco dell'Umbria assume questi obiettivi come essenziali". Questo il commento del presidente Francesco Paola. All'evento hanno partecipato due classi quarte del Liceo delle Scienze Umane A. Pieralli di Perugia.