Galleria Imago, aumentano gli spazi espositivi dell'arte contemporanea a Perugia

Un rinnovato spazio per l'arte contemporanea a Perugia. la Galleria Imago, infatti, ha ampliato e inaugurato nuovi spazi. Nata nel 2013, rientra nel ristretto panorama di gallerie dedicate all’arte contemporanea di Perugia.

“Imago è cresciuta – spiega la proprietaria Stefania Marcagnani – grazie al supporto dei nostri clienti e alla bravura e professionalità dei nostri artisti, e finalmente abbiamo ampliato i nostri spazi. Rispetto alla precedente sede abbiamo infatti 40 metri quadrati in più, così come in più abbiamo 4 vetrine, e si sa quanto sia importante avere la giusta luce per esaltare le creazioni artistiche”.

Un’evoluzione anche dal punto di vista performativo, il programma della galleria ha in previsione, infatti, la realizzazione di nuove mostre in presenza, virtuali, performance ed eventi che propongono una commistione tra varie arti. Imago propone opere uniche, opere grafiche e un vasto assortimento di cornici.

La nuova sede si trova in via Marconi 2, proprio vicino ai Tre archi e a pochi passi dalla galleria precedente, ed è già attiva da alcuni giorni (l’inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato 19 giugno).

Obiettivo resta quello di continuare a promuovere il linguaggio dell’arte contemporanea a Perugia e in Umbria.

www.facebook.com/imagogalleriadarte