Tutti pazzi per l'Inter in Umbria: festa per i 40 anni del Club Fedeltà Nerazzurra

L’Interclub “Fedeltà Nerazzurra Perugia” nasce nel 1983 per volontà di alcuni tifosi perugini, in particolare Carlo Castori e Gianpaolo Pascoletti, che decidono organizzarsi per godere al meglio della loro passione calcistica.

Da allora il club è cresciuto ed ha raggiunto il numero di circa 400 soci all’anno, numeri che fisiologicamente oscillano nel corso degli anni ma che per il 2022/2023 arrivano a 450 ed al momento è seguito da Carlo Castori e Valter Rondolini.

Il Club si occupa di organizzare le “trasferte” dei soci in occasione delle principali partite, di raccogliere le adesioni e di distribuzione dei kit e di informazione ai soci dei diversi vantaggi collegati alla tessera.

La struttura per Sezioni zonali, che il Club si è data negli ultimi anni, permette la realizzazione di diverse iniziative, visione delle partite in gruppo, momenti conviviali etc che coinvolgono a livello territoriale le diverse Sezioni.

Quest’anno ricorrono i 40 anni dalla nascita del Club e la ricorrenza sarà festeggiata da soci e sostenitori con una cena alla quale parteciperà, oltre al direttore del Centro Coordinamento Inter Club nazionale Valerio Bressani, Il campione degli anni 80/90 Nicola Berti.

La festa cade in un momento particolarmente delicato della stagione calcistica. La squadra infatti è in finale di Coppa Italia e soprattutto di Champions League, traguardi di per se rilevanti, impensabili ad inizio stagione che i tifosi vogliono festeggiare insieme, in compagnia del grande campione Nicola Berti.

La cena è presso “La Coccinella”, sala polifunzionale del Parco comunale di Santa Sabina, Perugia venerdì 26 maggio con un contributo di 35 euro.

Per informazioni e adesioni: 337644082 - 3395018771