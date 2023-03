Eurochocolate, sboccia la Spring edition

La promessa di tornare in centro.era stata mantenuta dopo la prima volta di Eurochocolate a Umbria Fiere. E si è rinnovata anche quest'anno con la seconda Spring edition ai giardini del Frontone.

Molto cioccolato, molte nuove creazioni artigianali e tanti appuntamenti per i più piccoli, tra uova da pescare in mezzo agli squali, e maxi selfie stick di fronte al quale immortale la partecipazione a Eurochocolate. E poi la galleria dei.prodotti più golosi, le nuove invezioni di Costruttori di dolcezza. Uno sguardo alla sostenibilità e uno a chi il cacao lo produce. Eurochocolate ne ha per tutti i gusti e conferma il laboratorio per le uova pasquali in centro storico. Si prosegue fino a domenica prossima.