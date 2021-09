Eurochocolate 2021 annuncia tutti i "volti noti" del cioccolato: si inizia con lo chef Igino Massari

Autunno, a Perugia, fa rima inevitabilmente con cioccolato: dopo un anno di stop per la pandemia, torna infatti la golosa rassegna Eurochocolate, tra golose ricette, originali abbinamenti e creazioni esclusive. Non potevano quindi mancare a Eurochocolate i principali protagonisti della pasticceria e della cucina italiana, fortemente coinvolti e ispirati dal tema cacao e cioccolato.

Sarnno tanti i volti noti che, dal 15 al 24 Ottobre prossimi presso Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia), animeranno il palco dell’area dedicata alla Chocolate Experience. Questi i protagonisti del primo intenso weekend.

Ad aprire il calendario degli Special event di Eurochocolate saranno due nomi storici della pasticceria italiana e internazionale, Iginio Massari e Gino Fabbri, protagonisti dell’atteso cooking show in programma Sabato 16 Ottobre alle ore 15. Si nomina Massari e si pensa a uno dei Maestri Pasticceri più famosi al Mondo: “Il Maestro della tradizione”. Insieme al suo collega e amico Gino Fabbri, anche lui curioso ed elegante Maestro Pasticcere, condurranno un imperdibile live show. Un'occasione unica per tutti i chocolover, amatori e professionisti.

Si prosegue con l’architetto e food designer Angela Simonelli, Sabato 16 Ottobre alle ore 18. Sempre alla ricerca del bello in ogni sua declinazione, l’estetica fa parte del suo percorso personale e professionale. Docente di tecniche di impiattamento, autrice di libri e ideatrice di corsi online su food design e fotografia, Angela Simonelli proporrà al pubblico di Eurochocolate un live show dedicato allo studio di un impiattamento creativo, rivolto sia ad amatori che a professionisti.

Spazio quindi alle esplosive Sorelle Passera, Domenica 17 Ottobre alle ore 15. Come le loro romantiche e insolite ricette, l’esilarante coppia è il risultato di un mix esplosivo di genuinità, simpatia, allegria e passione per la cucina alle quali è difficile rimanere indifferenti. Amanti delle cipolle caramellate, delle maniche a sbuffo, delle acciughe e dei fiori in testa, Marisa e Gigì presenteranno la loro ricetta, appositamente ideata per Eurochocolate, in un imperdibile two women show.

A chiudere gli appuntamenti del primo weekend di Eurochocolate sarà Andrea Mainardi. Con lui, Domenica 17 Ottobre alle ore 18, l’esclusivo palco della Chocolate Experience si animerà di talento ed esuberanza. Protagonista di programmi tv e reality, Andrea Mainardi proporrà al pubblico un live show dedicato all’amatissimo Cibo degli Dèi per “conquistare la mente partendo dal palato”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria, che sarà possibile effettuare da Venerdì 8 Ottobre seguendo le indicazioni che verranno pubblicate il giorno stesso sui canali social di Eurochocolate e sul sito ufficiale dell’evento www.eurochocolate.com. Per prenotare si dovrà essere già in possesso del biglietto di ingresso al Festival relativo al giorno dell'evento scelto.

I biglietti di ingresso a Eurochocolate, accompagnati da golosi omaggi, sono già acquistabili su www.eurochocolate.com.