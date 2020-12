Solidarietà in musica: concerto dell'Epifania in diretta streaming con oltre dieci artisti

Un concerto per far vivere la cultura, in nome della solidarietà. È in programma il 6 gennaio alle ore 17, il “Concerto dell’Epifania e della Solidarietà” promosso dal Collegium Tiberinum insieme al Comune di Todi e La Consolazione Etab, con la collaborazione delle più attive associazioni cittadine. Verrà trasmesso in streaming sui canali social del Comune di Todi e di Etab. Un evento inedito con un significato duplice, ossia la rinascita della musica e della cultura senza trascurare il lato solidale in coerenza con le finalità degli altri soggetti aderenti dato che sarà infatti promossa una raccolta fondi in favore di una delle più antiche associazioni solidali radicate a Todi ossia il Gruppo di Volontariato Vincenziano. La raccolta fondi terminerà domenica 31 gennaio 2021.

Tanti gli artisti che hanno voluto convintamente aderire: Giulio Castrica, Federico Codini, Quintetto d'archi del Collegium Tiberinum, Andrea Cortesi, Antonello De Cesare, Daniele De Padova, Gabriele Falcioni, Paolo Falcioni, Gloria Ferdinandi, Emiliano Leonardi, Giacomo Marcucci, Luca Marzetti, Ielyzaveta Pluzhko, Ivo Scarponi, Luca Venturi e Marco Venturi con le musiche di Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, Paganini, Bacalov, Mancini, Morricone, Scapecchi, Pedini.

Per la raccolta fondi è possibile, sin da ora, effettuare un bonifico (Gruppo di Volontariato Vincenziano di Todi - Via S. Stefano 1 - 06059 Todi – PG presso “Banco di Desio e della Brianza Spa” - Filiale 779 di Todi - rapporto c/c n. 01/779/00133300 Iban IT04N03440387000000000133300) o tramite versamento presso lo sportello della Banca suddetta previo appuntamento secondo le regole vigenti. Saranno inoltre diramate informazioni specifiche su punti di raccolta fisici nel rispetto della vigente normativa.