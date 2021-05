Dopo la pandemia, torna a Perugia il Piedibus del Ben Essere

Camminare in compagnia fa bene al corpo e alla mente, specialmente dopo l'incubo della pandemia. Riparte il "serpentone" di camminatori all'insegna delle norme anti-Covid, a breve ripartenza di tutte le linee cittadine

Per contrastare gli effeti negativi della pandemia, sia dal punto di vista fisico che psicologico, niente è meglio di camminare in compagnia.

Con questa convizione e in questo spirito è ripartito in città il Piedibus del Ben Essere, con una nuova linea pomeridiana. Numerosi e molto motivati i passeggeri di questa prima edizione che, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, hanno preso parte a una gradevole esperienza nel cuore verde della città di Perugia. Una ripartenza tra città e campagna, che ha visto il lungo serpentone colorato immerso in un percorso naturalistico dentro la Valle del Giochetto.

“E’ stato bello ritrovarsi insieme con vecchi e nuovi ‘compagni di viaggio’ – ha detto la dottoressa Erminia Battista, da sempre vera anima del Piedibus - a condividere passi, parole e progetti. Anche se nascosti dalla mascherina, i sorrisi ci hanno dato tanta energia e riscaldato il cuore. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, abbiamo gustato con gioia il sapore della compagnia, ma non solo: camminando tra gli alberi della ‘foresta urbana’ abbiamo riattivato i nostri sensi, lasciandoci inebriare dai composti organici volatili delle conifere”.

A grande sorpresa tra i presenti anche gli amici della linea PiediBus del Ben Essere di Santa Maria degli Angeli.

L'esperienza nel verde è piaciuta a tutti, quindi lunedì prossimo, stessa ora, stesso posto si ripartirà con una nuova immersione nel verde.

Dal 4 maggio è ripartita anche la linea serale di Monteluce, con appuntamento ogni martedì alle 20.20 in piazza Monteluce, ritorno alle 21.40 circa. A breve anche le altre linee del territorio riprenderanno il proprio percorso in tutta sicurezza.