Alberto Angela chiude "Meraviglie" con le bellezze dell'Umbria, ultima puntata nel cuore verde d'Italia

Orvieto e il duomo nella puntata del 4 gennaio scorso, “Meraviglie” di Alberto Angela torna in Umbria per visitare Spoleto, Todi e Spello per l’ultima puntata della fortunata e seguitissima trasmissione tv.

Martedì 18 gennaio alle 21.20 su Rai1 torna Alberto Angela con un nuovo appuntamento di “Meraviglie, la penisola dei tesori”.

“L’Umbria è la terra in cui la natura asseconda l’arte con un paesaggio che è già capolavoro. Infatti, il percorso di Alberto Angela comincia con la Cattedrale di Spoleto e dagli stupendi affreschi di Filippo Lippi. La notte spoletina vedrà quindi l’incontro con Uto Ughi, con cui Angela dialogherà sugli incanti senza confini della musica. Quindi il famoso violinista inonderà nella notte il suggestivo spazio delle note di Beethoven” si legge in un post del Comune di Spoleto.

Alberto Angela ha girato a Todi questa estate in piazza del Popolo, con l’attore Giulio Scarpati che reciterà nel ruolo di Jacopone, per finire con una vista dall’alto della chiesa della Consolazione.

La tappa umbra finisce a Spello, tra le mura della Colonia Julia, la Porta di Venere e la Cappella Baglioni, affrescata nel 1501 dal Pintoricchio.