Giordano Meacci da Petrarca a Bob Dylan con il suo "Acchiappafantasmi": "E da tifoso del Perugia confido in Castori"

Giordano Meacci parte da Perugia per presentare il suo ultimo libro, “Acchiappafantasmi”. “Un libro canzoniere, fatto di incontri, racconti, prosa e poesia. Di testi teatrali inediti e già usciti. Sono 51+1, il racconto zero, che fanno parte della mia vita, della vita che amo, delle persone che ho incontrato e che hanno segnato la mia vita: Cerami, Ettore Scola, Caterina da Siena, Bob Dylan. Abbagli di luce”. Cinquantuno + 1 testi di varia natura, spiega, “messi a dialogare tra loro, hanno vita a sé stante, oppure creare un flusso unico. Il lettore può scegliere come approcciarsi”. Per spiegare a cosa si è ispirato, in una sorta esperiemento letterario che "poi vediamo come va", solo come “un riferimento di metodo”, Giordano Meacci, scrittore e sceneggiatore, pensa a Petrarca, “Il Petrarca del canzoniere”. Senza voler per forza fare paragoni, ma per il concetto di creazione letteraria, oppure “Alì dagli occhi azzurri di Pasolini”. Acchiappafantasmi “è un libro che ne sogna tanti altri”. Parte da Perugia il tour di presentazione, ma non è un caso. “Perugia, come Siena, sono città di riferimento per la mia famiglia. Piegaro è il paese di origine di mia madre, mio padre è toscano. Io sono nato a Roma, ma sono molto legato a questi luoghi, come sono legato a Palermo, città della mia compagna. Se sei stato felice in una città quella città diventa un po’ la tua”. Come dire? “Sono uno juventino che tifa Perugia. Ultimamente più tifoso del Perugia. Che altro aggiungere? Confido in Castori”.

La presentazione del libro è prevista per oggi, 31 marzo, alle 18.30 da Popup. L’autore dialogherà con Ugo Fracassa. Sabato 1 aprile, invece, Acchiappafantasmi arriva a Piegaro, al Museo del vetro con Samanta Bartolini. A seguire la lettura teatrale di “Dylan, Bob Dylan”.