Coronavirus, annullata "Brufa in festa 2020" e rimandata a data da destinarsi "Scultori a Brufa – La Strada del vino e dell’Arte"

Annullata "Brufa in festa 2020” che doveva tenersi, come iniziativa breve, dal 27 al 30 agosto. La decisione è stata presa dal presidente Feliciano Martinelli e il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Brufa, dopo gli ultimi aggiornamenti riguardo l'incremento di casi positivi al Covid-19 in Umbria.

Rimandata "a data da destinarsi" anche la 34a edizione di “Scultori a Brufa – La Strada del vino e dell’Arte”.

Nella decisione "ha prevalso il senso di responsabilità per evitare il formarsi di assembramenti nelle piazze, slarghi e vie del borgo dove si svolge la Festa e per rispetto di tutte le persone coinvolte, dai frequentatori, ai volontari, a tutti gli abitanti della frazione del Comune di Torgiano", spiega una nota.