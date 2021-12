A.A.A. cercasi figuranti per il Presepe vivente al Borgo Bello di Perugia

A.A.A. cercasi figuranti per animare uno dei presepi viventi più bello della città: quello del Rione di Porta San Pietro a Perugia, da sempre allestito in collaborazione con l'Associazione Borgo Bello. Il presepe vivente sarà anche itinerante e i giorni in cui sarà attivo sono il 26 Dicembre (15.30 - 19) e il 2 e 6 Gennaio (15.30 - 19.30). Chi fosse interessato a partecipare deve presentarsi sabato 4 dicembre alle ore 10.30 in via Giulia a Perugia per l'assegnazione dei ruoli. Per informazioni è possibile contattar ei numeri 329.6118813 oppure 3351200921.