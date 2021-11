Avanti Tutta porta avanti la lezione di Leo: tutto pronto per il Capodanno Matto, fondi per aiutare i malati oncologici

Ritorna il Capodanno Matto di Avanti Tutta che, sempre nel segno dell'insegnamento di Leo, è finalizzato a reperire fondi, divertendosi, per i malati oncologici. Sarà festeggiato il 19 novembre dalle ore 20 alla Città della Domenica con il classico Cenone di fine anno, i Fuochi d’Artificio, la Musica, tanta allegria, gioia e voglia di stare insieme. L’idea del Capodanno Matto, cioè di festeggiare il Capodanno in anticipo rispetto al 31 dicembre, è diventata il simbolo del messaggio di forza e di amore per la vita che Leonardo ha sempre comunicato con il suo esempio. Il costo per partecipare alla serata è di 30 euro a persona. Tale importo contribuirà a coprire esclusivamente i costi del Cenone e dell’organizzazione della festa. Con l’occasione saranno gradite anche offerte libere, che saranno destinate a sostenere la riqualificazione della sala di attesa del Day Hospital Oncologico.

"Il Capodanno Matto - hanno spiegato dall'Associazione Avanti Tutta - è una festa che Leo ha ideato con un gruppo di amici ancora prima che arrivasse la sua malattia. È poi diventata ancora più significativa come festa solidale nel 2012, quando ha scoperto la sua malattia e decise di festeggiare il Capodanno in anticipo, non sapendo se sarebbe riuscito ad arrivare al Capodanno Vero. E così anche quest’anno festeggeremo e rinnoveremo questa tradizione come Leonardo ha sempre voluto. Sarà una grande festa con i suoi amici di sempre, i volontari dell'Associazione e tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano, ma anche una festa di solidarietà.Infatti, nel corso della serata sarà presentato il grande progetto di riqualificazione della sala di attesa del day hospital oncologico dell’ospedale di Perugia che sarà finanziato integralmente da Avanti Tutta".