Avanti tutta Onlus, riparte la campagna “Natale amico”: “Prodotti artigianali per regalare sorrisi ai malati”

È ripartita la campagna “Natale Amico”, attraverso la quale Avanti tutta Onlus, come consuetudine, porterà nei mercatini natalizi e nelle aziende che ne faranno richiesta, la dolcezza dei panettoni realizzati dalle eccellenze artigianali del ristorante “Battibecco” i panettoncini da 100 grammi dal Forno Pioppi. Il ricavato contribuirà al finanziamento della grande opera di Avanti tutta, la riqualificazione della Sala d’attesa dell’Oncologia medica day hospital dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

I dolci sono prodotti artigianali, a chilometri zero, realizzati dalle due aziende locali che da sempre hanno dimostrato attenzione e sensibilità alle iniziative di Avanti tutta. I panettoncini e i panettoni possono essere acquistati anche in una rete di negozi di “Natale Amico”, dove potersi recare fisicamente. Si tratta di Cicchi Bruno Oreficeria; Oreficeria Sorbi; Autolavaggio Moretti; Romina LavanderiaStireria; Stile Gioiello; Mondadori Libreria Perugia; Fiorini e Fortini; Ca d'Or; Bar Lassa Gi; Osteria a Priori; Anna Sport; Zona Benessere.

“Recandosi fisicamente nei negozi per gli acquisti natalizi – spiega Federico Cenci, di Avanti tutta – sosterremo le aziende locali, tanto bisognose di ripresa, soprattutto nel post pandemia, e contribuiremo alla realizzazione del nostro progetto di bene per l’ospedale di Perugia”. I panettoncini saranno disponibili anche online, sull’official store di Avanti tutta e nelle varie occasioni pubbliche in cui l’associazione sarà presente con il proprio stand.