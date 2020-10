La fiera di San Francesco si farà ad Assisi: le novità e il cambio della mobilità

Come da tradizione, ogni anno, il giorno 5 ottobre si svolge ad Assisi, nel centro storico, la Fiera di San Francesco. E’ necessario, pertanto, adottare dei provvedimenti per quanto riguarda la viabilità. Nello specifico, è stato disposto dalle ore 20 di domenica 4 ottobre e fino alle 21 di lunedì 5 ottobre il divieto di sosta a Largo Properzio, via Borgo Aretino, via e piazza Santa Chiara, corso Mazzini, piazza del Comune, via San Gabriele dell’Addolorata e via Alessi (fino al civico 4).

Poi è stato stabilito il divieto di circolazione, ad eccezione degli operatori della fiera per la sistemazione dei banchi, dalle 6 alle 21 del 5 ottobre lungo le stesse vie e piazze indicate sopra. Infine, con la stessa ordinanza, è stata decisa la sospensione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, per quelle attività che insistono lungo le strade interessate dalla Fiera di San Francesco.