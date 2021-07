A Palazzo Candiotti di Foligno fino al 5 agosto una mostra suggestiva del Maestro Massimo Nardi

A Palazzo Candiotti di Foligno fino al 5 agosto una rassegna suggestiva e grandiosa del Maestro Massimo Nardi ” Memoria e Illuminazione sulle orme di Leonardo Michelangelo Raffaello” cui si potrebbe aggiungere dalla pandemia alla rinascita. Una rivisitazione o interpretazione di alcune opere dei tre geni del Rinascimento, alle fondamenta’ Europa moderna, per la ripresa della normalità dopo la tragedia che ha afflitto il mondo intero per quasi due anni, e non ne siamo ancora uscirti. Dal “David” alla ”Pietà”, dalla ”Creazione di Adamo” alla “Gioconda”, dalla ”Liberazione di San Pietro” all’ “Ultima Cena” alla “Madonna di Foligno” il pittore di Bevagna indaga sullepossibilità della pittura e sulla bellezza, sulla speranza e sull’arte, reinterpretando con il segno “fauve” o selvaggio e il colore materico e acceso dei capolavori al centro della spiritualità occidentale. Una mostra d’arte che fa riflettere e pensare.