Città di Castello, alla scoperta dei luoghi suggestivi con Chiostri Acustici

Presentata l’iniziativa promossa dal Museo diocesano tifernate, dal titolo ''Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana'' giunta quest’anno alla nona edizione. Presente per la prima volta il Vescovo Luciano Paolucci Bedini salutato da Catia Cecchetti ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa.

''La novità di questa edizione riguarda il naturale coinvolgimento della Diocesi di Gubbio con il suo Museo nel programma degli eventi culturali. E’ confermata – precisa Cecchetti - la partecipazione di tutti i comuni Altotiberini già da tempo coinvolti: Città di Castello, Citerna, Montone, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, Pietralunga, Umbertide ed anche di quattro Comuni della Regione Toscana, Anghiari, Monterchi, Sansepolcro e Pieve santo Stefano. Rinnovata l’adesione al progetto di Aboca Museum, la cui sede è a Sansepolcro''.

Pertanto ben 12 i comuni coinvolti nella programmazione che interesserà i mesi estivi di luglio e agosto con tredici eventi culturali destinati a turisti e cittadini, che inizieranno il 15 luglio per terminare il 21 agosto. Si tratterà non solo di concerti (di musica classica, pop, lirica e jazz) ma anche di percorsi di visita guidati. Particolare attenzione è stata rivolta alla scelta degli spazi per la realizzazione degli eventi in quanto obiettivo dell’appuntamento rimane la valorizzazione del patrimonio culturale, in modo specifico dei chiostri dell’Alto Tevere Umbro-Toscano, spazi di straordinario interesse artistico e di rara bellezza architettonica, quali il Chiostro del Museo Diocesano di Città di Castello, del Museo Diocesano di Gubbio, di San Francesco a Montone e ad Umbertide.

Si è voluto anche valorizzare le Ville quella a San Giustino, Villa Graziani e i giardini quello di Piero della Francesca e antistante al Museo di Aboca a Sansepolcro e delle piazze come Piazza Umberto I a Monterchi, del Castello a Monte Santa Maria Tiberina e Scipione Scipioni a Citerna; verranno interessate anche le chiese come quella di Sant’Agostino ad Anghiari e di Santa Maria a Pietralunga e coinvolto l’Eremo di Cerbaiolo a Pieve Santo Stefano.

L’indirizzo di saluto è stato affidato al vescovo Bedini che ha speso parole di elogio per una iniziativa in rete che intende valorizzare il ricco patrimonio culturale ecclesiastico.

Gli interventi di presentazione hanno seguito l’ordine di date della programmazione per cui ha preso la parola l’Assessore alle Politiche culturali del Comune di Sangiustino Milena Ganganelli Crispoltoni il cui evento aprirà la rassegna venerdì 15 luglio alle 21 nella Cappella Lauretana nella bellissima Villa Graziani con il concerto dal titolo Musiche dal mondo e dal tempo con Gianfranco Contadini al violino e Paolo Fiorucci alla fisarmonica.

Ad illustrare il secondo appuntamento che si terrà a Monte Santa Maria Tiberina nella Piazza del Castello l’Assessore Michele Simoni dove sabato 16 luglio alle 18 si esibirà il Trio Santiago - Pierotti – Benvenuti con Jazz&wine Musiche Jazz dal mondo e sapori della terra.

Il terzo evento vede il coinvolgimento del Museo Diocesano di Gubbio dove nel chiostro lunedì 18 luglio alle 21 con Voci Oltre i Djelem do Mar Trio si esibiranno Fabia Salvucci e Sara Marini voci e tamburi a cornice e Lorenzo Cannelli voce, lauto cretese, pianoforte, symphonia.

Per il quarto evento – illustrato dall’ assessore alle politiche culturali del Comune di Monterchi Manuela Malatesta - naturale scenografia sarà Piazza Umberto I, dove mercoledì 20 luglio alle 21 il gruppo di Amici offrirà un suggestivo concerto con Fabio Zeppetella alla Chitarra, Ramberto Ciammarughi al pianoforte e Ares Tavolazzi al contrabbasso.? Aboca Museum nel Comune di Sansepolcro organizza invece giovedì 21 luglio alle 17.30 una visita guidata speciale illustrata dalla responsabile Marika Pecorai, al percorso di Aboca Museum e passeggiata nel giardino pubblico antistante alla scoperta delle proprietà botaniche di piante e coltivazioni in vaso. L’iscrizione è obbligatoria alla sezione dedicata agli eventi del sito www.abocamuseum.it

Il sesto appuntamento è a Città di Castello nel Chiostro del Museo Diocesano venerdì 29 luglio alle 21 si esibiranno i giovani talenti della Scuola comunale “G. Puccini” di Città di Castello con un concerto dal titolo Il futuro della musica per Arpa, Flauto, Clarinetto, Chitarra. A ricordare la preziosa collaborazione con questa iniziativa Michela Botteghi assessore del Comune tifernate e ad illustrare il programma del concerto il direttore della Scuola Comunale di Musica “G. Puccini”, il maestro Mario Cecchetti.

Nel Comune di Pietralunga si terrà il Concerto d’organo dal titolo Ora vieni Salvatore delle genti nella Chiesa di Santa Maria lunedì 25 luglio alle 21 con Lorenzo Tosi organista. Un particolare ringraziamento al parroco don Francesco Cosa per la consueta disponibilità.

L’ottavo appuntamento avrà come cornice privilegiata la Chiesa di Sant’Agostino ad Anghiari giovedì 4 agosto alle 21 con il concerto InCanto d’estate che vedrà esibirsi English Chamber Choir Direttore Guy Protheroe. Presenti in sala l’Assessore alle Politiche culturali Alberica Barbolani e il direttore del Museo della Battaglia e di Anghiari Museo Gabriele Mazzi.

Ancora un chiostro ricco di suggestioni quello di San Francesco a Montone che vedrà la Corale “Braccio Fortebraccio” di Montone diretta da Francesco Fulvi tenere il concerto dal titolo Amor ch’a nullo amato amar perdona Domenica 7 agosto alle 21.15. Ad illustrare il programma Lorenzo Ricci presidente del Consiglio comunale e il direttore del coro.

Il quartultimo evento si terrà a Citerna in Piazza Scipione Scipioni venerdì 12 agosto alle 21 Smooth Jazz&Soul con Emy Stery voce – Massimo Pucciarini pianoforte Giorgio Panico basso elettrico – Mauro Giorgerschi batteria. A presentare l’appuntamento Valentina Cirignoni consigliere comunale. Presente in sala anche Gilberto Presenti volontario dell’info point per la visita alla Madonna di Donatello.

Undicesimo evento con Concerto d’Estate nel Giardino di Piero della Francesca a Sansepolcro venerdì 19 agosto alle 21: a parlarne Francesca Mercati Assessore alle Politiche culturali che ha sottolineato la collaborazione con la Fondazione Puccini e Manifatture Sigaro Toscano S.P.A.

Penultimo evento sabato 20 agosto alle ore 21.00 Armonie dal Chiostro nel suggestivo Chiostro di San Francesco ad Umbertide. A presentare l’evento del Quartetto Tarab il musicista Gianfranco Contadini con Martina Tedeschi e Francesco Corrado ai violini e Matilde Giorgis alla viola, Emma Biglioli al violoncello.

Il programma dei Chiostri si chiude nel Comune di Pieve Santo Stefano nello straordinario spazio dell’Eremo di Cerbaiolo domenica 21 agosto alle ore 16.00 dove per Pieve Classica si terrà Concerto d’Arpa di Alessandra Zivieri.

Un calendario ricco di appuntamenti per godere delle bellezze del nostro territorio Umbro e Toscano in sicurezza e con eventi di qualità.