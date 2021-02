Welfare aziendale e Coronavirus, l'impresa umbra che pensa alla salute dei dipendenti

I dipendenti, i collaboratori, sono un bene prezioso per le aziende. E le persone felici rendono meglio anche sul lavoro. Per questo l’azienda umbra Smartpeg ha pensato di donare ai propri collaboratori delle lezioni online di benessere psico-fisico.

Gianni Cicogna, titolare dell'azienda, ha pensato cosa potesse rendere felici, in un momento come questo, tutte le persone che lavorano nella sua impresa e ha deciso di fare una sorpresa ai suoi collaboratori, regalando incontri di benessere psico-fisico, proprio come antidoto all’isolamento da smart-working e allo stress da zona rossa.

"Kayzen your life" è rivolta ai 25 collaboratori che seguono una serie di incontri per correggere la postura, migliorare la respirazione e l’elasticità muscolare. Il primo incontro, in collaborazione con la fitness coach Camilla Rugini, si è avuto l'11 febbraio e ha riscosso grande partecipazione da parte dei collaboratori che hanno gradito molto l’iniziativa, interpretandola come un segnale concreto di solidarietà ed empatia da parte dell’azienda nei loro confronti. Il prossimo incontro è previsto per giovedì 25 febbraio.

"Il prendersi cura, in primis, delle persone è la strada della felicità che ogni azienda dovrebbe percorrere per il bene dei suoi collaboratori e quindi di se stessa" ha commentato Cicogna, che da oltre 30 anni si occupa di risorse umane e organizzazione aziendale.

Si tratta di una delle azioni di welfare intraprese da inizio pandemia ad oggi, tra cui l'incremento di 11 unità, l'attivazione di una "kids room" per consentire alle mamme lavoratrici di avere uno spazio dove stare con i propri figli durante l’orario lavorativo, mentre successivamente è stato adottato in maniera stabile il lavoro agile e offerto un voucher individuale di 1.000 euro da spendere per la propria formazione professionale. Poi si è aggiunto il concerto di Natale 2020, trasmesso online e realizzato a Castelluccio di Norcia con il pianista Maurizio Mastrini.