Covid e sostegni, da oggi richiesta online per il bonus da 2400 euro ai lavoratori: le categorie ammesse

Il bonus da 2400 euro, previsto dal Governo nel decreto legge sui Sostegni ai tempi della crisi da pandemia, potrà esere richiesto con procedura online da oggi. I lavoratori delle categorie ammesse avranno tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda. Attenzione: non è una tantum a tutti, ma solo a precise categorie, ecco quali: lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo.

L’accesso per le domande è al seguente link: https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it% 2FIndCovidWeb%2FanagraficaIndCovid.do%3Fmethod%3DpresenzaDomandePrecedenti_In dCovid%26idNav%3DAA_02%26S%3DS&S=S