Eccellenze umbre - Otto aziende di Confagricoltura Umbria nel gotha dei formaggi umbri

Ci sono anche quelli prodotti da otto imprese socie di Confagricoltura Umbria tra i formaggi premiati, dei 34 totali, a “L’Umbria dei formaggi”. Con la cerimonia di consegna dei premi per i migliori formaggi pecorini e caprini dell’Umbria si è conclusa il 30 novembre la rassegna.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle nostre aziende - dichiara Matteo Pennacchi, presidente della Sezione Zootecnia di Confagricoltura Umbria - perché sta finalmente emergendo la qualità dei nostri formaggi regionali e, nella fattispecie, quelli ottenuti con latte di pecora e di capra”.

La rassegna, grazie a Camera di Commercio dell’Umbria e Promocamera Umbria quali promotori di questa seconda edizione, quest’anno ha portato a partecipare un numero maggiore di aziende rispetto alla passata edizione, ampliando così sia il numero delle aziende partecipanti che il numero di formaggi “in gara”.

“Questa rassegna - continua Pennacchi - è uno stimolo per tutti i caseifici a migliorare i propri prodotti, riuscendo così a soddisfare anche i consumatori in cerca di vere e proprie eccellenze locali. Non ultimo - conclude Pennacchi - l’esistenza di una rassegna come quella appena conclusa, rappresenta una spinta per focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche che i formaggi come quelli proposti in rassegna debbono possedere per raggiungere il prestigioso obiettivo dell’ottenimento di uno specifico disciplinare di prodotto. Ringrazio pertanto le nostre aziende socie per aver partecipato e mi congratulo con loro per il conseguimento di questo prestigioso riconoscimento”.

Le aziende di Confagricoltura premiate sono: Azienda Agraria Medei Marco (Sezione Pecorino, Premio Qualità), Azienda Agricola Basili Danilo (Sezione Pecorino, Premio Eccellenza), Azienda Agricola Brandimarte Maurizio (Sezione Pecorino, Premio Qualità, Sezione Pecorino Speciale con due Premi Qualità), Azienda Agricola Febbi Nadia (Sezione Pecorino, premio Eccellenza, Sezione Pecorino Speciale, Premio Eccellenza), Azienda Agricola Mossa e Cenciarelli (Sezione Pecorino, Premio Eccellenza e Premio Qualità), Caseificio Mazzatosta (Sezione Pecorino, Premio Eccellenza), Azienda Agricola Rossi Rita – Colforcella (Sezione Pecorino, Premio Eccellenza, Sezione Caprino, Premio Qualità), Azienda Agricola Le Mandrie (Sezione Formaggio Misto, Premio Qualità).