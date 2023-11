MADE IN UMBRIA Ben 34 formaggi di casa nostra nell'olimpo dell'eccellenza: ecco quali sono e le caratteristiche

La piccola Umbria può vantare una offerta di formaggi tra le più alte (in fatto di qualità) e per numero dell'intero Paese. Tra questi spiccano ben 34 formaggi che fanno parte dell'eccellenza regionale: diciassette di qualità (ossia i prodotti che raggiungono un punteggio sensoriale di almeno 75/100) e altri 17 quelli eccellenti (i prodotti che raggiungono un punteggio sensoriale di almeno 85/100), più una menzione speciale per il formaggio ottenuto con latte crudo. La valutazione è avvenuta pnell’ambito della Rassegna “L’Umbria dei formaggi” 2023 (la prima edizione si è tenuta lo scorso anno), organizzata dalla Camera di Commercio dell’Umbria, attraverso Promocamera - l’Azienda Speciale dell’Ente - di concerto con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria e Cia Umbria – Agricoltori Italiani dell’Umbria e con l’assistenza tecnica di Onaf (Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio).

“L’Umbria – ha affermato il Presidente della Giuria, Piergiorgio Angelini - ha dalla sua parte una vocazione casearia antichissima, tanto che le fonti storiche degli antichi romani parlano del formaggio delle nostre parti come del più antico d’Italia”. Grande soddisfazione da parte del Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni: Il nostro obiettivo è la valorizzazione dell’attività delle aziende, che in Umbria sono soprattutto piccole realtà che si stanno caratterizzando per una grande vitalità, stimolando al contempo i produttori verso un continuo miglioramento, consapevoli del fatto che la diffusione del patrimonio enogastronomico di eccellenza del territorio, di cui il formaggio è certamente uno dei componenti, costituisca una spinta anche allo sviluppo del turismo e dell’economia regionale. Questa Rassegna è un trampolino di lancio che può portarci molto lontano”.

Il Segretario Generale dell’Ente camerale, Federico Sisti, che ha anche guidato tutti i passaggi della cerimonia di premiazione, ha rilevato “come le imprese partecipanti alla seconda Rassegna ‘L’Umbria dei Formaggi’ siano state assai di più rispetto alla prima edizione dello scorso anno e questo è già un bel segnale. Non solo, ma la qualità dei formaggi presentati è mediamente più alta, a dimostrazione di come eventi come questo spingano in tale direzione. E la cosa più importante: fare sistema”.

TUTTI I FORMAGGI

AGRICOLA ALFINA DI MARCEDDU & C.

Sezione Pecorino

ALFINA - Premio Eccellenza

CANESTRATO – Premio Eccellenza

AGRICOLA LATTANZI CINZIA

Sezione Pecorino Speciale

PRIMOSALE - Premio Qualità

AZIENDA AGRARIA MEDEI MARCO

Sezione Pecorino

PECORINO UMBRO – Premio Qualità

AZIENDA AGRARIA PASQUA ANDREA

Sezione Pecorino

PECORINO STAGIONATO - Premio Qualità

AZIENDA AGRARIA SOLANA

Sezione Pecorino

IL SAPORITO - Premio Qualità

PECARDO- Premio Qualità

Sezione Formaggio Misto

CAPRECORA - Premio Qualità

AZIENDA AGRARIA SU NURAGHE DEMURO MANCA

Sezione Pecorino Speciale

PECORINO ALL’UBRIACONE - Premio Eccellenza

Sezione Caprini

CAPRA SEMI STAGIONATO- Premio Eccellenza

AZIENDA AGRARIA TABARRINI MARCO - FATTORIA LA REDOLA VERDE

Sezione Pecorino

TURRIOLO - Premio Qualità

REGIUS - Premio Qualità

AZIENDA AGRICOLA BASILI DANILO

Sezione Pecorino

FORMAGGIO DEL SASSO - Premio Eccellenza

AZIENDA AGRICOLA BRANDIMARTE MAURIZIO

Sezione Pecorino

PECORINO STAGIONATO – Premio Qualità

Sezione Pecorino Speciale

PECORINO AL PEPERONCINO - Premio Qualità

PECORINO AFFINATO NEL FIENO - Premio Qualità

AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DEL MONTE PURO

Sezione Pecorino

PECORINO FRESCO - Premio Qualità

PECORINO - Premio Qualità

Sezione Pecorino Speciale

PECORINO IN FOSSA -Premio Eccellenza

AZIENDA AGRICOLA FEBBI NADIA

Sezione Pecorino

IL NORCIA – Premio Eccellenza

Sezione Pecorino Speciale

FIOCCO - Premio Eccellenza

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI SORO

Sezione Pecorino

PECORINO STAGIONATO – Premio Qualità

AZIENDA AGRICOLA MOSSA E CENCIARELLI

Sezione Pecorino

PECORINO SEMI STAGIONATO – Premio Eccellenza

PECO>RINO STAGIONATO – Premio Qualità

AZIENDA AGRICOLA SALVATORI CELESTINO

Sezione Pecorino

PECORINO SEMI STAGIONATO - Premio Eccellenza

PECORINO STAGIONATO - Premio Qualità

CASEIFICIO BROCCATELLI

Sezione Pecorino

PECORINO CANESTRATO SUBASIO- Premio Eccellenza

Sezione Caprino

ROBLO’ DI CAPRA - Premio Eccellenza

TUTTO CAPRA - Premio Eccellenza

CASEIFICIO MAZZATOSTA

Sezione Pecorino

PECORINO - Premio Eccellenza

GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE

Sezione Pecorino

PILATO - Premio Eccellenza

TESTANERA - Premio Eccellenza

AZIENDA AGRICOLA ROSSI RITA - COLFORCELLA

Sezione Pecorino

PECORINO STAGIONATO - Premio Eccellenza

Sezione Caprino

FORMAGGIO DI CAPRA - Premio Qualità

RUNCI ANNA CASEIFICIO L'ARTE DEL PASTORE

Sezione Pecorino

PECORINO STAGIONATO premio eccellenza

Sezione Pecorino Speciale

PECORINO - Premio Qualità

AZIENDA AGRICOLA LE MANDRIE

Sezione Formaggio Misto

FORMAGGIO DE LE MANDRIE - Premio Qualità

Menzione speciale per il formaggio ottenuto con latte crudo: assegnata all’azienda

AGRICOLA ALFINA DI MARCEDDU & C.

Con il Formaggio pecorino CANESTRATO