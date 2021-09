Uber Eats sbarca a Perugia: servizio attivo con i primi 40 ristoranti

Con la nuova apertura Uber Eats rafforza la propria presenza in Italia, con oltre 50 città (per un totale di oltre 400 comuni) attive sulla piattaforma, e oltre 6 mila ristoranti sull’app Uber Eats

Uber Eats sbarca in Umbria e attiva il servizio di ordinazione e consegna dai primi 40 ristoranti a Perugia. "Con la nuova apertura Uber Eats rafforza la propria presenza in Italia, con oltre 50 città (per un totale di oltre 400 comuni) attive sulla piattaforma, e oltre 6 mila ristoranti sull’app Uber Eats", spiega la nota.

E ancora: "Per i consumatori - prosegue la nota della App - , sono stati recentemente introdotti la consegna contactless (gli utenti possono liberamente decidere tramite la piattaforma di ricevere la consegna davanti alla porta della propria abitazione oppure anche all’esterno, evitando il contatto diretto con il corriere) e il Pick up (permette a tutti gli utenti dell’app di ritirare i piatti direttamente dal ristorante prescelto dopo aver ordinato dalla piattaforma, evitando così il costo di consegna).