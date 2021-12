Trenitalia, al via l'orario invernale e la nuova offerta: confermati Frecciarossa, Frecciabianca e Freccialink, tutti i regionali

Confermata l’offerta storica di 8 treni Intercity ogni giorno al servizio dell’Umbria: due coppie Roma-Ancona, una Perugia-Roma ed una Terni-Milano. Rispetto a quest’ultima, due novità in arrivo con il nuovo orario: il ritorno della fermata nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, nel centro storico del capoluogo toscano; l’attivazione del servizio bici al seguito del viaggiatore, che dunque approda su tutti i treni Intercity al servizio dell’Umbria, complice il grande favore manifestato dalla clientela nella fase sperimentale dello scorso anno.

Sul versante dei treni regionali, la programmazione concertata con il committente e finanziatore del servizio - Regione Umbria - vede confermati i servizi aggiunti in via sperimentale dal 2020, con rimodulazioni volte ad aumentare ulteriormente l’attrattiva commerciale dell’offerta, che con ben 87 corse ogni giorno feriale, garantisce ampia praticità di spostamento all’interno dell’Umbria e verso le regioni limitrofe.

Sono ben 31 ogni giorno i treni regionali che uniscono direttamente l’Umbria alla capitale, di cui 9 da/per Perugia, 10 da/per Ancona. Confermata la corsa da Terni delle 5:30 del mattino, con tempi di percorrenza ottimizzati a 1 ora e 5 minuti per l’arrivo alla stazione Termini. Le corse regionali dirette tra Perugia e Firenze sono 13 al giorno che, insieme alle soluzioni con cambio a Terontola, realizzano un totale di 21 opzioni di viaggio, a frequenza sostanzialmente oraria nella parte nelle parti centrali della giornata. Confermata anche la possibilità, per chi parte da Orvieto, di raggiungere la città del Giglio entro le 8 del mattino, grazie al mantenimento della corsa sperimentale in partenza alle 5,53, sempre più conosciuta e apprezzata dai viaggiatori orvietani.

Guardando ai collegamenti infra-regionali, restano sperimentalmente intensificate le frequenze Orvieto-Terni, portate a una cadenza di circa 30 minuti nella fascia di punta mattutina e a cadenza oraria nella fascia di punta pomeridiana. Il collegamento mattutino veloce Chiusi-Perugia senza cambio, con arrivo nel capoluogo alle 7:57, permane sperimentalmente e viene rimodulato con proseguimento alla volta di Foligno. Ugualmente confermate le due corse tra Chiusi e Orte dedicate ai pendolari che alla sera devono rientrare da Orvieto a Terni – Perugia, oppure da Roma a Orvieto/Chiusi.

Dal 12 dicembre, inoltre, il 100% delle corse regionali dell’Umbria danno il benvenuto a bordo alla bici al seguito del viaggiatore, grazie al recente potenziamento degli spazi dedicati ai cicloturisti e alle offerte che consentono il trasporto gratuito delle bici pieghevoli, dei monopattini e degli hoverboard.