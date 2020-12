Saldi invernali 2021, la Regione Umbria ha deciso: le date ufficiali di inizio e fine

Saldi invernali al via il 5 gennaio in Umbria. L'assessore regionale al commercio, Michele Fioroni, annuncia con una nota la data ufficiale: "Alla luce della normativa e delle disposizioni vigenti, si conferma che la data di inizio dei saldi invernali in Umbria è fissata per martedì 5 gennaio 2021 e che gli stessi termineranno sabato 6 marzo 2021".

Fioroni, sottolinea la Regione Umbria, "ricorda anche che la norma prevede che i saldi invernali inizino il primo giorno feriale antecedente l’Epifania con una durata di sessanta giorni. Ciò - ha aggiunto l’assessore - anche in ragione delle richieste pervenute da parte delle Associazioni di categoria che, nonostante la particolarità del momento che vive anche il settore del commercio, hanno inteso, nell’interesse della categoria e dei consumatori, non procedere con alcun rinvio".