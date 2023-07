Differenziata di carta e cartone, in Umbria raccolte 68mila tonnellate

Raccolta differenziata di carta e cartone in Umbria, raggiunta la cifra di 62.800 tonnellate di materiale cellulosico facendo registrare un aumento dell’8,1% rispetto al 2021.

È quanto riporta il 28° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. I risultati positivi si riflettono anche sulla raccolta pro-capite che supera i 73 kg/ab-anno, valore che colloca la regione nella parte alta della classifica rispetto alla media nazionale (61,5 kg/ab-anno).

“Nel 2022, l’Umbria è stata in grado di stupirci molto positivamente” afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco “Si è infatti distinta a livello nazionale per il più importante incremento percentuale nella raccolta differenziata di carta e cartone, ma anche per il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, che si attesta sopra al 14%: risultato tra i migliori in Italia. Ci aspettiamo che questo andamento positivo sia confermato anche in futuro per intercettare quanto ancora finisce in discarica e contribuire al raggiungimento dei target nazionali di riciclo”.

Nel 2022 in Umbria Comieco ha gestito direttamente quasi 40.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 63% della raccolta totale. Ai 90 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per oltre 3,6 milioni di euro.

Analizzando il rapporto, i dati - così come disponibili a maggio 2023 - mostrano il segno positivo su entrambe le province sia per quanto riguarda l’incremento dei volumi complessivi di raccolta, sia per il pro-capite: a Perugia sono state raccolte quasi 49.000 tonnellate di carta e cartone (+8,6%) con un pro-capite di 76,3 kg/ab-anno; a Terni sono state raccolte più di 13.800 tonnellate (+6,4%) con un pro-capite di 63,6 kg/ab-anno