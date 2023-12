Foligno, l'azienda Pgs compie 25 anni: "Lavoro di squadra portato avanti con passione e dedizione"

PGS Project Global Service, azienda di Foligno, fondata nel 1998 da Luca Bronzo e Stefania Carini e specializzata nella fornitura di prodotti chimici e servizi per il trattamento delle superfici, delle acque e per la manutenzione industriale, compie 25 anni.

"Questi primi 25 anni – sottolineano i fondatori dell’azienda – rappresentano un traguardo significativo, frutto di un lavoro di squadra portato avanti con passione e dedizione. Abbiamo investito in tecnologie all’avanguardia e in una continua attività di ricerca e sviluppo, per cercare di rispondere alle esigenze presenti e future del settore industriale. La sostenibilità è al centro di ogni nostra iniziativa, poiché riteniamo che per creare un contesto innovativo e di sviluppo economico sia necessario garantire la tutela dell’ambiente e il benessere sociale".

In questi anni, sottolinea Confindustria, "l’azienda ha introdotto soluzioni innovative, ad esempio, nel trattamento dell’acqua, nella riduzione delle temperature richieste nei processi di detergenza e trattamento metalli, nella gestione e nel controllo delle soluzioni chimiche per ottimizzare la precisione e la sicurezza dei processi".

L’impegno dell’azienda "non si concentra solo nel campo dell’innovazione, ma anche nell’ambito del territorio, promuovendo e sostenendo iniziative di carattere sociale, sportivo e culturale". "Ci sentiamo parte attiva della nostra comunità – concludono Luca Bronzo e Stefania Carini – e crediamo fortemente nel potenziale trasformativo delle azioni positive, in grado di contribuire alla crescita e al benessere delle persone".