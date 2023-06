LAVORARE a Perugia e Provincia, ecco dieci offerte di lavoro da non perdere per il mese di giugno

Dieci nuove opportunità di lavoro per Perugia e provincia nel settore privato. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti alla posizione richiesta richiedendo un colloquio con la rispettiva agenzia.

********************

1) MANUTENTORE MECCANICO - Orienta Spa Società Benefit ricerca urgentemente per azienda cliente di Corciano (PG) che si occupa di servizi per l'intrattenimento, 1 MANUTENTORE MECCANICO. La risorsa selezionata si occuperà della manutenzione meccanica, ordinaria, straordinaria e preventiva delle slot machines. Requisiti: Preferibile qualifica e/o diploma in ambito tecnico; Esperienza pregressa nella mansione; Patente B. Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato alla stabilizzazione.

Luogo di lavoro: Corciano (PG) - Candidati per questo lavoro →

2) MURATORE - Orienta spa agenzia per il lavoro Città di Castello ricerca per nota azienda cliente settore edile: MURATORI. Requisiti richiesti: Buona manualità; Preferibile, ma non necessaria, esperienza pregressa nella mansione; Disponibilità immediata. Offerta contrattuale: si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di assunzione diretta in azienda a tempo indetermianto. Orario: full time, 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Umbertide (PG). - Candidati per questo lavoro →

3) ESCAVATORISTA / AUTISTA PATENTE C - ORIENTA SPA, Agenzia per il lavoro - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore dell'EDILIZIA,

Un ESCAVATORISTA con PATENTE C per lavoro giornaliero in edilizia. Requisiti richiesti: serietà ed esperienza nella mansione. Orario di Lavoro: FullTime dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Zona di Lavoro: TREVI (PG), Si offre iniziale periodo di prova in somministrazione e successivo inserimento a TEMPO INDETERMINATO. - Candidati per questo lavoro →

4) ELETTRICISTA IMPIANTI INDUSTRIALI - Orienta spa ricerca per azienda nel settore energia 1 ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI /AUTOMAZIONE Il candidato ideale ha esperienza nel settore e nella mansione. La risorsa si occuperà delle attività di cablaggi bordo macchina, installazione centraline, passaggio cavi, verifica e manutenzione impianti sia relativi alle automazioni di produzione sia relativi agli impianti elettrici di stabilimento. Saranno valutati sia candidati con esperienza pregressa nella mansione ma anche candidati 'Junior' senza esperienza purchè in posesso di Diploma o qualifica ad indirizzo tecnico / elettronico.

Luogo di lavoro Città di castello PG - Candidati per questo lavoro →

5) TECNICO ELETTRONICO - Orienta Spa, agenzia per il lavoro ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia, operante nel settore della segnaletica stradale d un tecnico elettronico da inserire nel proprio organico. Requisiti richiesti: assemblaggio circuiti stampati (PCB, Printed Circuit Board), componenti e dispositivi elettronici; conoscenza o formazione scolastica delle tecnologie per la costruzione di circuiti stampati, come la THT (Through-Hole Technology) e la SMT (Surface Mount Technology); installazione attrezzature e sistemi elettronici, tarature, calibrazione e collaudo; disegno tecnico con uso di programmi 3D quali SOLIDWORKS; conoscenza o formazione scolastica di linguaggi di programmazione quali 'Assembler', ' VB. NET', 'VBA'. Si offre assunzione iniziale con prospettive di inserimento a tempo indeterminato. - Candidati per questo lavoro →

6) OPERAI METALMECCANICI - ASSEMBLATORI - Orienta spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda nel settore metalmeccanico OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO / SALDATORI/ ADDETTI MACCHINE. La risorsa deve aver maturato esperienza nel settorre metalmeccanico. le figure saranno inserite in produzione e in base all'esperienza maturata saranno adibite alle mansioni (assemblaggio, saldatura, lavorazione pezzo ecc..). Luogo di lavoro Trestina (CIttà di castello) PG. Ottime prospettive di inserimento diretto metalmeccanico assemblaggio, meccanico saldatura cnc - Candidati per questo lavoro →

7) Store Manager Libreria - Hai esperienza come Responsabile di Vendita o come Assistente Store Manager? Ti piacciono la lettura e il mondo dei libri? Per azienda leader nel settore dell'editoria la divisione Key Client Center di Randstad sta ricercando uno STORE MANAGER. Luogo di lavoro: Corciano (PG). Si offre: inserimento iniziale con contratto di somministrazione di 12 mesi finalizzato all’assunzione; RAL e inquadramento commisurati all’esperienza maturata.Orario di lavoro: Full Time; turni a rotazione da lunedì a domenica. La ricerca è urgente: candidati subito, ti stiamo aspettando! - Candidati per questo lavoro →

8) CUOCO/A - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente un/a CUOCO/A di RISTORANTE da inserire nel proprio organico. Richiesta esperienza (anche minima nella mansione) Disponibilità immediata. Luogo di Lavoro: Campello sul Clitunno. - Candidati per questo lavoro

9) MAGAZZINIERI AMAZON MAGIONE (PG) - Adecco ricerca per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online, magazzinieri. La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità.

Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

LE CANDIDATURE DOVRANNO NECESSARIAMENTE PERVENIRE TRAMITE RISPOSTA A QUESTO ANNUNCIO E TRAMITE REGISTRAZIONE AL SEGUENTE LINK: https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000LR0gPUAT&Agency=1&isApply=1&cmpid=JBAOEU7011H8

Città: Magione (Perugia)- Candidati per questo lavoro →

10) Operaio/a alimentare - La filiale Adecco di Foligno ricerca, per azienda alimentare cliente, un operatore addetto al confezionamento. Responsabilità: Esperienza in linee produttive; Disponibilità a lavorare in team. L'attività lavorativa è organizzata con turno spezzato, dalle 08:00 alle 17:00. Categoria Professionale: Operai Generici. Città: Cerreto Di Spoleto (Perugia) - Candidati per questo lavoro →