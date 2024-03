Musei civici di Perugia, Filcams Cgil: “Chiediamo il rispetto di diritti e tutele di chi vive in appalto”

La Filcams Cgil di Perugia ha annunciato uno stato di agitazione in seguito alla situazione sorta con il cambio di appalto per la gestione del museo civico di Palazzo della Penna.

Il sindacato ha organizzato per domani, martedì 26 marzo alle 10.00 proprio fuori le porte del museo, un presidio per rivendicare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare contro la sostituzione di personale a tempo determinato e indeterminato da parte della nuova azienda: “Chiediamo il rispetto di diritti e tutele di chi vive in appalto e fermare la corsa al ribasso, fatta sulla pelle di chi lavora” sottolinea Filcams.

La Filcams Cgil ha posto l'accento sulla disoccupazione dei lavoratori a tempo determinato e la mancata inclusione di professionisti a tempo indeterminato nel servizio bar di Palazzo della Penna, già esclusi dall’affidamento d’urgenza a CoopCulture.

Nella nota del sindacato si legge: “Come Filcams abbiamo più volte cercato l’interlocuzione del Committente, il Comune di Perugia, affinché venisse garantita la clausola sociale per il mantenimento della forza lavoro, senza però avere risposte. Così, delle venti persone che avrebbero diritto al passaggio ne sono state riassorbite dal 24 marzo solo sette”.

Il sindacato chiede infine come sia stato possibile, da parte della Committenza “avallare l'equivalenza di tutele economiche e normative tra il contratto Multiservizi e quello Federculture, che fanno riferimento ai due settori lavoratori molto diversi, uno principalmente si servizi di pulizia e l'altro ai servizi alla cultura, senza quindi tenere conto delle professionalità e conoscenze proprie del settore, o, forse, sottovalutando le stesse, nonché il valore della cultura e gli investimenti necessari per garantire dignità alla stessa e al lavoro di chi vi opera”.