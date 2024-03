Perugia, l’iconico albergo La Rosetta nel 2025 si trasformerà in un esclusivo Hilton hotel

L’approdo a Perugia di Hilton, una delle più grandi catene alberghiere del mondo, segna una nuova epoca per l’ospitalità di lusso in Umbria che vede lo storico albergo La Rosetta, nel centro storico della città, diventare il primo Hilton hotel della regione.

L’investimento della celebre catena americana, sotto il marchio Tapestry Collection by Hilton, è certamente un tributo alla ricca storia di Perugia e alle sue bellezze ma soprattutto un segnale di fiducia per le prospettive future della città.

Con l’apertura prevista per la seconda metà del 2025 la nuova vita dell’Hotel La Rosetta si preannuncia come una rivoluzione nel panorama alberghiero della città. Questo storico edificio, di proprietà di Simone Fittuccia e Rodolfo Mencarelli, che fonde elementi architettonici del XV secolo con il design contemporaneo, e le sue 74 camere affrescate, è destinato a diventare un punto di riferimento mondiale.

L’espansione di Hilton è stata annunciata con un comunicato stampa che vede protagoniste, oltre al capoluogo umbro, anche Roma e Napoli con nuovi hotel che si aggiungeranno ai 36 già esistenti nel Bel Paese.

Patrick Fitzgibbon, vice senior presidente per lo sviluppo in Europa, Medio Oriente e Africa di Hilton, ha espresso entusiasmo per le opportunità di crescita e per le collaborazioni con partner locali per portare avanti il successo del marchio in Italia: “Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri stimati partner per dare vita al marchio Tapestry Collection by Hilton a Perugia, Roma e Napoli” ha sottolineato Fitzgibbon.