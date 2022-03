La aziende umbre che battono la crisi: la Becchetti compie 60 anni, nuove assunzioni e restauro dello show room

E' una delle aziende umbre più solide e storiche con i suoi 60 anni sulle spalle e generazioni di clienti fedeli da tutta l'Umbria: stiamo parlando della perugina Becchetti che a maggio soffierà su 60 candeline sulla torta. Non è una storia di una semplice resistenza ma di sviluppo continui anche nei momenti difficili: pandemia, crisi economica. Infatti la Becchetti ha anche aumento il personale del 10% con nuove assunzioni e a maggio inaughererà il restauro della sede storica. L’azienda fondata da William Becchetti è un punto di riferimento per la rivendita di materiale idro-termo sanitario e finiture di arredo per la casa: tre gli showroom da Perugia, Balanzano e Foligno. Per i 60 anni la Becchetti proporrà per un lungo periodo offerte su tutta la gamma di prodotti: un vantaggio in più, oltre agli incentivi già esistenti, per chi vuole ristrutturare e arredare casa.

“Il 2022 – ha spiegato Giuliana Becchetti, presidente della società – è un anno speciale per tutti noi. Siamo felici e orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo, abbiamo mantenuto in tutto questo tempo una gestione a carattere familiare, arrivando oggi alla nostra terza generazione. Siamo un’azienda perugina e teniamo molto alle nostre radici ed al nostro territorio. La volontà – hanno aggiunto Alessia Bellini e Giovanni Tiritiello, rispettivamente responsabile showroom e responsabile commerciale di Becchetti – è quella di festeggiare coinvolgendo coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo, cioè tutti i clienti e non, che hanno aiutato a crescere la nostra azienda che da 60 anni si ‘prende cura’ delle case di Perugia e dei perugini”.