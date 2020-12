La sfida alla crisi del hair stylist Gianni Marcantonini: apertura di un nuovo salone a Perugia

Nonostante il periodo veramente difficile, a causa della pandemia, uno degli hair stylist più noti di Perugia Gianni Marcantonini ha deciso di raddoppiare: il suo Art Inside oltre che in centro storico aprirà un nuovo salone in via Settevalli al numero 264/f. Resterà aperto dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 18. Direttrice della struttura sarà Eleonora Sarabi mentre Tania Bombace ricoprirà il ruolo di consulente tecnica. L’inaugurazione sarà simbolica - in quanto non possibile a causa della normativa anti-covid – e domani sarà subito aperto con orario continuato per consentire alle clienti di usufruire dei servizi offerti.

“Aprire in questo momento è una sfida – afferma Eleonora Sarabi – ma farlo ci consentirà di dare il meglio, mettendo in campo tutta la nostra professionalità ed energia. Ho fortemente voluto aprirlo in via Settevalli perché in questa zona ci ho lavorato per 20 anni ed ora ho cercato di migliorarmi avendo alle spalle il supporto di Gianni“.

“Vengo da una realtà diversa – ha dichiarato anche Tania Bombace – e sono contenta di avere la possibilità di collaborare con Eleonora, che conosco da molto tempo. Ognuna di noi ha delle caratteristiche precise che, unite, daranno ottimi risultati”.

Gianni Marcantonini, invece, resterà alla guida del salone situato in pizza della Repubblica. “Anche se siamo in un periodo economicamente difficile – spiega – dobbiamo gettare le basi per il futuro. Secondo me è importante prepararsi per essere pronti quando tutto ripartirà”. Nel progetto di Gianni, infatti, sono in programma altre nuove aperture di cui la prossima si dovrebbe tenere a Foligno.