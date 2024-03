L'attore Matt Bomer porta Brunello Cucinelli alla serata degli Oscar

Matt Bomer porta Brunello Cucinelli sul red carpet della serata degli Oscar. L'attore, infatti, ha indossato due due total look custom made Brunello Cucinelli, durante la 96esima edizione degli Annual Academy Awards che si è tenuta ieri sera presso il Dolby Theatre di Los Angeles e successivamente al Vanity Fair Oscar Party.

Matt Bomer ha indossato una giacca da smoking in velluto con revers a scialle in raso, pantaloni da smoking neri per poi passare a na giacca da smoking bianca con rever a scialle in raso, pantaloni da smoking in lana vergine