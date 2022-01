Offerte di lavoro per Perugia e provincia: dieci profili richiesti dalle aziende per questo gennaio 2022

Dieci offerte di lavoro a partire da lunedi prossimo con sede di lavoro a Perugia e provincia. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio di lavoro

1) ADDETTO PULIZIE - Orienta spa filiale ricerca per azienda cliente un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito. Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-pulizie-3rnj8.job

2) Geometra - Orienta Spa, ricerca per azienda cliente settore metalmeccanico 2 GEOMETRI. Il candidato ideale possiede: conoscenza di AUTOCAD 2D/3D; conoscenza dell'inglese; Completano il profilo: passione per il disegno e la progettazione meccanica, precisione, problem solving e buone doti relazionali. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/geometra-3rmoz.job

3) OPERAIO METALMECCANICO GENERICO JUNIOR Orienta Spa, Filiale di Perugia ricerca urgentemente per azienda metalmeccanica di Valfabbrica, 3 operai junior per il supporto alla produzione. Si richiedono disponibilità ad imparare e ad effettuare diverse mansioni in aiuto all'attività lavorativa. Una minima esperienza nel settore è gradita e costituirà titolo preferenziale nella ricerca. Si offre iniziale contratto a termine con scopo assunzione, CCNL Metalmeccanici ed orario full time. Sede di lavoro: Valfabbrica (PG)

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato a scopo assunzione.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/operaio-metalmeccanico-generico-junior-3rllu.job

4) ADDETTO/A ALLE RISORSE UMANE-STAGE - Nexus Ravenna ricerca per azienda cliente del settore multiservizi un/a ADDETTO/A ALLE RISORSE UMANE da inserire in STAGE. Le principali responsabilità sono: Attività di front office, gestione delle mail e delle telefonate; Supporto alla attività di reclutamento e selezione del personale (pubblicazione annunci, colloqui telefonici ed in presenza);Organizzazione visite mediche per neoassunti; Pratiche amministrative come contratti, proroghe, cessazioni, rilevazione e gestione delle presenze mensili.

I requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo sono: Disponibilità immediata full-time; Preferibile Laurea in ambito umanistico/economico/giuridico; Dinamicità e flessibilità; Predisposizione ai rapporti interpersonali; Automunito.

Luogo di lavoro: CORCIANO (PG). Orario di lavoro: Full time. Dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 con un'ora di pausa.

Tipo di contratto: Stage. La ricerca è rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalità (ex D.Lgs. 215/03 e D.Lgs. 216/03). Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-a-alle-risorse-umane-stage-3tafh.job

5) TECNICO SISTEMISTA - R1 Group, digital partner con sedi a Roma, Milano, Perugia, Napoli e Genova, lavora con le più importanti aziende del settore pubblico e privato, contribuendo allo sviluppo ed al consolidamento del loro business. La capogruppo, R1 [link] oggi è riconosciuta come uno dei partner tecnologici più affidabili per intraprendere importanti progetti di integrazione di sistemi, grazie alle competenze tecniche del personale ed alla solidità finanziaria certificata con Rating 1 CRIBIS D&B. Nell'ottica di un potenziamento dell'organico aziendale, R1 Group è alla ricerca di un TECNICO SISTEMISTA SENIOR da inserire presso la propria sede di PERUGIA.

La risorsa selezionata si occuperà, sin dalle prime fasi di: supporto alla prevendita, progettazione ed implementazione di infrastrutture mediamente complesse, con successivo supporto post vendita. Il candidato ideale ha conseguito un Diploma o una Laurea ad indirizzo tecnico/informatico, ha maturato una significativa esperienza nel ruolo all'interno di contesti professionali dinamici e strutturati, ed è capace nel trattare con clienti, fornitori e partner che operano e lavorano a vari livelli.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi e i dati saranno conservati esclusivamente ai fini della presente o di future selezioni, garantendo i diritti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/2016.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/tecnico-sistemista-pg-t186a22603-3qqs7.job

6) ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE - Orienta Spa ricerca ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE per Azienda di Spello.

Si richiede esperienza pregressa nella manzione e disponibilità immediata al lavoro su turni. Luogo di lavoro: Spello (PG)

Tipologia contrattuale: inserimento temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addette-i-al-confezionamento-alimentare-3sjsf.job

7) Progettista Meccanico - Consultant Umbria Adecco ricerca per azienda metalmeccanica che lavora con settore automotive Progettista meccanico. La figura ricercata. Il candidato si occupa della progettazione meccanica delle attrezzature per l'industrializzazione di componenti per il settore automotive realizzati mediante fusione di ghisa e/o acciaio. La progettazione riguarderà sia la realizzazione di stampi con il dimensionamento dei sistemi di colata e sia le altre attrezzature ausiliare alla produzione e alla lavorazione meccanica tramite centri di lavoro CNC. Il candidato dovrà inoltre svolgere l'esame della domanda del committente, analizzare la documentazione e le specifiche tecniche ed essere in grado di proporre soluzioni per la preventivazione tenendo conto delle esigenze espresse dal committente, delle caratteristiche del prodotto finale, delle risorse tecnologiche e strumentali disponili. I requisiti: Laurea in ingegneria meccanica o titolo equipollente. Luogo di lavoro: Assisi (PG)

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/progettista-meccanico-3tht2.job

8) PERITO MECCANICO - Orienta S.p.A ricerca, per azienda di Foligno un PERITO MECCANICO. La risorsa si occuperà di: Garantire l'ottimizzazione del funzionamento degli impianti attraverso interventi di manutenzione; Interventi di manutenzione, controllo, riparazione e relativi controlli periodici sui macchinari. Il Candidato ideale è In Possesso Di Qualifica o diploma in ambito meccanico; Competenze in campo meccanico; Disponibilità immediata; Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione futura. Sede di Lavoro: Foligno

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/perito-meccanico-3sjh0.job

9) MAGAZZINIERE - Orienta spa, seleziona per azienda di Foligno 1 figura di MAGAZZINIERE. La risorsa deve aver maturato esperienza, anche minima nell'ambito della logistica di magazzino. Luogo di lavoro: Foligno

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/magazziniere-3sjgt.job

10) IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A SEDE DI LAVORO: Perugia

Orienta spa, ricerca per azienda cliente di Foligno, un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O con esperienza, anche minima, maturata nella mansione. La risorsa si occuperà di: prima nota contabile, fatturazione attiva e passiva, gestione scadenziario, riscossioni

pagamenti.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/impiegato-a-amministrativo-a-3sjgx.job